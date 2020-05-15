«Дома осталась двухлетняя дочь»: врач из Самары вместе с семьей два месяца пытается вернуться из Индии

9 мая в сети появилось видео, на котором десятки русских туристов, застрявших в Индии просят вывезти их из штата Керала.

В их числе оказался и самарский врач, заведующий отделением офтальмологии сети многопрофильных клиник «Медгард» Евгений Спиридонов. Вместе с женой и пожилыми родителями 75 и 74 лет он отправился в Индию в отпуск на две недели, но они растянулись на два долгих месяца.

Врач улетал в отпуск еще до карантина

- 10 марта мы прилетели в международный аэропорт Тривандрум, штат Керала. Должны были улететь 23 марта. 20 числа мы узнали, что через два дня Индия объявит карантин, рассказал корреспонденту «КП-Самара» Евгений Спиридонов. - Мы сразу поехали в аэропорт, там нас заверили, что это на неделю. Купили новые билеты на 30 марта, а 25-го правительство Индии объявило, что они решили продлить карантин на 3 недели.

Дальше рейсы стали переносить один за одним. По словам врача, в очередной раз они с семьей должны были вылететь 4 апреля Уральскими авиалиниями, а 8 апреля компания закрыла перелеты.

За два месяца, люди застрявшие в Керале почти полностью исчерпали свои финансы, многие стали себя чувствовать плохо, ведь там начинается сезон дождей. Но для Евгения Спиридонова и его жены гораздо более важная причина для возвращения - то, что в Самаре их уже два месяца ждет двухлетняя дочь, которую они на время отпуска оставили с бабушкой.

- У нас в Самаре остался двухлетний ребенок. Мы просим содействия в скорейшем нашем возвращении на родину, - рассказали они в видеообращении.

Негативные известия приходили каждый деньФото: Личный архив

Консул делал все возможное

Все, кто не может вылететь из Тривандрума, постоянно находятся на связи с консулом. По словам Евгения Спиридонова, попытки консула организовать рейс постоянно срывались, рейсы отменяли. Иногда сообщения в их общий чат приходили слишком поздно, когда рейс уже заполнен.

Была еще одна надежда на друзей и коллег.

- Мои друзья и сокурсники отправили письмо Сергею Лаврову и Дмитрию Азарову. Собрали больше 100 подписей, - рассказал Спиридонов.

Пока ждали решения вопроса 100 евро за билет на ввозной рейс превратились в 400. Однако проблема была и в том, что ни одного рейса из Тривандрума в Россию больше не отправлялjсь. Все из Гоа или Дели. А туда еще надо добраться. Такси из Кералы до Гоа обходится туристам не менее чем в 50 тысяч рублей, ведь ехать нужно почти через всю страну.

В консульстве пытались помочьФото: Личный архив

Настоящий квест

Не смотря на то, что Керала, как и Гоа находится в «чистой» зоне, просто так из него не выбраться, нужно разрешение на перемещение между штатами Индии. Для этого надо зарегистрироваться на рейс и получить справку об отсутствии симптомов ОРВИ.

- Консул по поводу справки сказал спросить в отеле у менеджера, где можно ее получить. На улицу сейчас выходим, в масках, полиция молчит, до этого загоняла всех в отели. Сейчас проще. Местный врач нас осмотрел и написал справку. Тест на коронавирус оказался не обязателен.

После таких формальностей надо договориться с таксистом и внести его данные и информацию о машине для получения разрешение на проезд. И сделать это нужно за 2 — 4 дня, иначе на рейс не успеть.

Но есть еще один нюанс. Чтобы улететь в какой либо город России из Индии сейчас нужна прописка или договор аренды на жилье в этом городе. Только до Самары оттуда самолеты не летают. Есть рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург.

Евгению Спиридонову и его семье наконец повезло. Они зарегистрировались на рейс до Москвы, который вылетает 15 мая.

- В этот рейс Самара не включена. При подаче заявки надо указывать адрес имеющегося в списке региона. Нет адреса - нет посадки. Друзья нашли квартиру, оформили все документы, мы указали этот адрес и получили регистрацию на рейс. Иначе никак, - рассказал самарец.

По прилету в Москву эта столичная квартира на две недели станет для Спиридоновых обсерватором. После этого необходимого карантина они смогут вернуться домой в Самару и наконец обнять свою маленькую дочку.

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