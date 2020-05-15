«Самоизоляция? Нет, не слышали!»: коттедж на 8 просеке стал местом круглосуточной тусовки самарской молодежи

Рай обернулся адом

Жилье на просеках в Самаре весьма недешевое, взамен покупателям обещают комфорт: как внутри квартир и домов, так и вокруг. Когда Иван заселялся с женой и дочкой в дом на 8 просеке, они ожидали, что окажутся в раю: клубный дом, газончики, птички поют, приличные соседи.

Вот только с соседями ошибочка вышла, и рай превратился в ад.

- Рядом с нами расположен так называемый «Барасахаус», и окна невозможно открыть ни днем, ни ночью: коттедж постоянно сдается, каждый день там новые компании: то 5, то 25 человек – они курят, слушают музыку, пьют, выясняют отношения. И все это круглосуточно с полуторачасовым перерывом на уборку внутри, - рассказал корреспондентам «КП-Самара» Иван Солдаткин.

В марте с введением режима самоизоляции жители 8 просеки затаили дыхание: а ну как «Барасахаус» закроется, как и турбазы, бани, гостиницы и прочие подобные заведения?

Но нет, веселье стало еще более буйным. Самарская молодежь за неимением турбаз потянулась в коттеджи – и там народ «оттягивается» по полной. Окружающим остается скрипеть зубами и доставать беруши.

Окна жилого дома выходят как раз на двор коттеджа, который каждый день арендуют новые компании людейФото: принтскрин видео.

Моя полиция кого бережет?

Местные жители говорят, что полицию на 8 просеку вызывают регулярно на протяжении нескольких лет. Толку нет.

- Лично я за полтора года, что здесь живу, звонил в полицию раз 5, когда «веселье» становилось особенно буйным. Два раза к нам вообще никто не приехал, а те три раза, что приезжали, - - только разводили руками: мол, частная территория, не можем туда зайти, нет оснований предполагать, что там преступление какое-то совершается, - говорит Иван Солдаткин.

12 мая народ взбунтовался: люди «вооружились» камерами, смартфонами и вновь позвонили 02. Было около половины 10 вечера, но ждать ночи уже не было сил – музыка ведь грохочет так, что стекла трясутся, дети бьются в истерике, а дома телевизора не слышно, плюс на территории коттеджа толпа народа – чем не нарушение?

Минут через 30-40 после звонка на место приехали стражи порядка. Дверь на территорию «Барасахауса» им открыл паренек лет 18 в одних шортах.

- Давайте мы просто выключим музыку, - пытается он «торговаться» с полицейскими. – Мы же ничего не нарушаем, мы просто сняли дом, договор аренды у администратора Екатерины, у меня никаких документов сейчас с собой нет.

Народ взвился: как не нарушается? У вас музыка грохочет явно громче положенных законом 40 децибелов, вы тут толпой собрались, алкоголь пьете и вообще по какому праву вы в этом доме находитесь? Договор аренды покажите! Мы все, значит, по домам на самоизоляции сидим, а вы тут «зажигаете»!

- Режим самоизоляции – рекомендуемая мера, а не обязательная, - уверен паренек.

Объяснения со стражами порядка длились примерно полчаса, за это время удалось выяснить, что внутри коттеджа отдыхали 8 человек. Все ли они совершеннолетние, так и осталось не ясным – соседей попросили выйти с частной территории.

- Одного из мальчишек полицейские увезли с собой якобы для составления каких-то протоколов, но минут через 10 он один вернулся на такси. Не думаю, что за это время на него успели что-то оформить, - сомневается Иван Солдаткин.

Молодой человек документы полицейских посмотрел, а вот свои так и не показал. Собравшимся он представился Евгением ВикторовичемФото: принтскрин видео.

Так себе перспективы

Думаете, после этого инцидента бизнес поутих? Ничуть. Корреспонденты «КП-Самара» позвонили по телефону, указанному на сайте, чтобы узнать, когда можно снять коттедж на 8 просеке и сколько это будет стоить.

- На эти выходные все Барасахаусы почти заняты, остался один, который на Красной Глинке, - рассказывает девушка на том конце провода. – Если вам нужен именно тот, что на 8 просеке, то он свободен в пятницы 22 и 29 мая, ближайшая свободная суббота – 6 июня. А так все битком. Выходные будут стоить 16 тысяч рублей за компанию до 20 человек. В будни дешевле – 12 тысяч, но бронируйте скорее, там тоже свободных дат мало.

- А проблем с режимом самоизоляции не будет? Турбазы не работают, ваши коттеджи не закроют? – уточняем мы самый важный вопрос.

- У нас же отдельно стоящий дом, мы даем вам ключи, и вы дальше сами по себе, - отвечает наша собеседница.

Жители 8 просеки больше не намерены мириться с таким положением вещей – они вновь разослали жалобы в разные инстанции и даже наняли адвоката, чтобы дело двигалось быстрее.

«Комсомолка» продолжает следить за развитием событий.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

«Ограничения еще никто не отменял»

Игорь Матин, адвокатское бюро «Fortis»

- Ограничительные меры, связанные с коронавирусом, продолжают действовать, граждане обязаны их соблюдать, а значит, отдыхающих в коттедже могли оштрафовать за нарушение режима самоизоляции.

Что касается нарушения тишины, то тут ситуация сложнее. В большинстве регионов России проще бороться с шумом по ночам, поскольку в дневное время он чаще всего подпадает под действие санитарного законодательства, а оно предполагает проведение специальных замеров и составление на их основе заключений.

Чтобы привлечь к ответственности не только шумную компанию, но и владельцев дома или участка, которые получили от этих людей деньги, нужно сначала разобраться, какой вид разрешенного использования имеет земельный участок, где происходит веселье. К примеру, жилая застройка не предполагает наличие зданий, которые используются с целью извлечения прибыли. Сдача коттеджа в аренду - это, несомненно, бизнес. Действия владельцев дома могут быть квалифицированы как нецелевое использование земельного участка, обычно за это нарушение назначается штраф.

В данном случае соседям можно порекомендовать обращаться на только в полицию, но и в Роспотребнадзор, а также в налоговую службу.

СПРАВКА «КП»:

Нериус Бараса – футболит из Литвы, в 2001-2002 годах играл за самарскую команду «Крылья Советов». Свою карьеру завершил в 2007 году и перешел в пляжный футбол, одно время также тренировал самарскую команду.

На супругу Нериуса Барасы – Яну Бараса - в Самаре зарегистрировано ИП, которое занимается гостиницами и организацией прочих мест для временного проживания.

Barasahouse – компания, которая сдает коттеджи на сутки, в том числе с организацией праздников на их территории. Так называемые «Барасахаусы» - коттеджи с банями и бассейнами, разбросаны по Самаре: просеки, Мехзавод, Красная Глинка и даже вблизи стадиона «Самара Арена».

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