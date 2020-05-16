2020-05-16T18:28:55+03:00
Происшествия

Самарский музыкант оказался в числе тех, кто поместил фотографию Гитлера на сайт "Бессмертного полка"

Представители следственного комитета забрали у него компьютер и телефон. Сам же мужчина вину признал
Анастасия МЫШКИНА
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Андрей Шабанов признался в том, что сделалАндрей Шабанов признался в том, что сделалФото: Кадр видео
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Российские следователи нашли тех, кто в преддверии Дня Победы разместил на сайте "Бессмертного полка" фотографии Гитлера и Гиммлера. Оказалось, что фотографию лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера выложил на ресурс 38-летний самарский музыкант Андрей Шабанов. Он подписал этот снимок именем якобы ветерана Великой Отечественной войны Михаила Алоисовича Егерьского. И буквально несколько дней назад к нему наведались люди в форме.

Увидев на пороге полицию самарец, кажется, даже не удивился. Может быть сначала поступок казался ему смешным, но огласка и внимание правоохранительных органов вряд ли способствовали повышению настроения. Сейчас у мужчины изъяли телефон и компьютер. Он признался в том, что сделал и заверил полицию, что во всем раскаялся и больше подобного совершать не будет.

Дома мужчину застали врасплох Фото: Кадр видео

Дома мужчину застали врасплохФото: Кадр видео

Андрей Шабанов увлекается музыкой, уже несколько лет играет в джазовом оркестре. Пока непонятно, почему он решил пойти на такой преступный поступок. В своей социальной сети он указывает свои политические взгляды как либертарианство и пишет, что вдохновляется Соединенными Штатами Америки. Также на стене он и до этого делал посты, показывающие его несколько "левые" взгляды".

Сейчас странички самарца в социальных сетях превратились в "забор" для оскорбительной переписки. Некоторые комментаторы собрали подробное досье на всех участников акции. Стоит отметить, что большинство комментаторов быстро перешли границы дозволенного и в адрес самарца сыпятся угрозы.

Самарского саксофониста подозревают в реабилитации нацизма.Самара: с 1.58

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ИСТОЧНИК KP.RU

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