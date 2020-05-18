2020-05-22T22:19:25+03:00
Общество

"Он умер под Сталинградом 8 октября 1942 года": история ветерана Василия Карпова

Самарцы рассказывают истории своих родных для цифрового «Бессмертного полка»
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История ветерана Василия КарповаИстория ветерана Василия Карпова
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Рассказывает Константин Лисицын, правнук:

- Мой прадедушка Карпов Василий Константинович родился в селе Красная Поляна Пестравского района Самарской губернии. Учился в Куйбышеве и получил профессию тракториста.

Он был человеком добрым, очень любил детей, все его уважали и обращались за советом. Василий Константинович был человеком, который никогда не повышал голос, не ругался, все вопросы решал спокойно. Прадедушка был очень умным, любил читать книги. Когда он приехал в село, его выбрали председателем колхоза. И поэтому, когда началась война, у него была бронь, но он добился, чтобы его, как и многих других, тоже взяли на фронт.

Прадед был танкистом, дважды получал ранение. К нему на фронт два раза приезжала жена, моя прабабушка Шура. Потом он ей писал письма, которые мы храним до сих пор. Прочту одно из них:

«Сообщаю: я жив и здоров, нахожусь на фронте недалеко от Воронежа. Здесь мы бьем крепко на своих боевых машинах фашистскую сволочь. Горячо любимые Шура, Валя, Витя, тятя, мама, я прошу вас от всего своего боевого сердца берегите свое здоровье, будьте, как и были, примерными людьми во всем, особенно сейчас, в военное время, при таких крутых поворотах в жизни. Военное время учит переживать стойко, упорно и спокойно все трудности и лишения. Шура, мама, тятя, однако не расстраивайтесь, мы на фронте выполняем свой долг перед Родиной и народом, мы выгоним и уничтожим фашистов. Только будьте уверены в нашей победе, а после мы вернемся домой и будем счастливо жить. Ваш сын Карпов Василий Константинович. 11 августа 1942 года».

Через несколько месяцев после написания этого письма мой прадед погиб. Он умер под Сталинградом 8 октября 1942 года.

"Он умер под Сталинградом 8 октября 1942 года": история ветерана Василия Карпова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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