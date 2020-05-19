Инкассатора-разбойника, который хотел за счет чужих пенсий погасить ипотеку, оставили на свободе

Сложная жизненная ситуация

В Промышленном районном суде Самары вынесли приговор 35-летнему Евгению Макарову. Его обвиняли в дерзком разбойном нападении на своих коллег — инкассаторов. Деньги похитить не получилось, но и серьезного наказания налетчик избежал.

Совершить преступление Евгения вынудила сложная жизненная ситуация. Прошлым летом он стал отцом. Малыша нужно содержать, а тут еще ипотека и открытый кредит на машину. В «Росинкасе», куда Макаров устроился в феврале 2019 года, платили 26 тысяч рублей — на все не хватало. Молодой папаша задумался о дополнительных источниках дохода и понял, что работа ему в помощь.

— Он, как и другие сотрудники организации, занимался доставкой пенсий в почтамты УФПС. Будучи водителем, Макаров вполне мог знать, где находятся в инкассаторской машине сумки с деньгами, как их передают по адресу назначения, как их лучше всего забрать, — рассказывают «КП-Самара» правоохранители.

Стычка в бесшумном тупике

Начинающий грабитель купил себе перцовый баллончик, медицинскую маску и стал думать, где лучше всего реализовать свой план. Выбор пал на тихий и малолюдный Управленческий тупик.

14 октября 2019 года Евгений должен был выйти на работу во вторую смену. А утром он попросил супругу отвезти его по делам, правда, не сказал — по каким. В 7-30 Макаров затаился в 50 метрах от почтового отделения в районе улицы Рыльской и того самого Управленческого тупика.

— Спецавтомобиль «Арма» прибыл строго ко времени. Один сотрудник понес мешки с пенсиями в почтамт, а второй остался ждать в салоне, — озвучивают силовики. — Злоумышленник заметил, что грузовой отсек не заблокировали, накинул маску, открыл среднюю дверь и залез туда.

По версии следствия, разбойник из баллончика «Жгучий перчик» брызнул в лицо человеку, находившемуся за рулем, схватил сумку с деньгами и пытался убежать. Водитель, у которого буквально «горели» глаза, пытался удержать воришку, хватал его руками и стянул маску с лица. Злодея он не узнал, но запомнил. Позже это воспоминание пригодилось на очной ставке.

Макаров понял, что его раскрыли, бросил похищенное и убежал к «Опелю», где ждала жена. Ей сказал, что поругался со знакомым и поэтому такой взбудораженный. Евгений выбросил одежду, в которой ходил на преступление, в мусорный контейнер и к 16-00 спокойно пошел на работу. В 23-00 вернулся. На парковке мужчину полицейские.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/738125" frameborder="0"></iframe> В Самаре полицейские поймали нападавшего на инкассаторскую машину.

От тюрьмы спасли обстоятельства

В ОВД подозреваемый написал чистосердечное признание. Среди прочего указал, что ничего похитить не успел. Авоська, которую выронил, была своя. Ничем наполнить ее он не успел. Причиной плохого поступка задержанный назвал финансовые проблемы.

Дознаватели придерживались другой позиции. По их мнению, в сумке, которую горе-инкассатор пытался утащить, находились 1900000 рублей. Евгения обвинили в разбое и отправили под домашний арест.

Дело рассмотрели в Промышленном районном суде СамарыФото: Михаил ГОРЮНОВ

— Суд, с учетом мнения гособвинителя и смягчающих обстоятельств, к которым, например, относится наличие маленького ребенка, назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно. Испытательный срок — 4 года, — сообщили «Комсомолке» в прокуратуре Промышленного района, которая представляла сторону обвинения.

Приговор в законную силу еще не вступил. У осужденного есть время его обжаловать, но вряд ли он будет это делать.

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После того, как водитель спецавтомобиля из Самары стянул с налетчика маску, тот отработал до конца дня и пришел в полицию с повинной (подробности)