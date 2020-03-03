Хотел погасить ипотеку за счет чужих пенсий: инкассатор попытался ограбить своих коллег, но его подвела маска

Ребенок добавил проблем

В Самаре начали судить 35-летнего Евгения Макарова. Он так запутался в своих жизненных проблемах, что даже решил ограбить своих коллег — инкассаторов и оставить без заслуженной пенсии местных пенсионеров. Правда, в какой-то момент все пошло не по плану.

Как стало известно журналистам «Комсомолки», в объединение «Росинкас» Евгений устроился в начале февраля 2019 года. Он отвечал за перевозку и сохранение денег. Сам мужчина впоследствии будет уверять оперативников, что выполнял только функции водителя, работал в составе отдельной бригады и не знал, что где лежит. О маршрутах доставки наличности Макаров узнавал только вечером, накануне выезда. Все это делалось в целях безопасности, чтобы сотрудники организации не задумали чего плохого.

— Они доставляли деньги в почтамты УФПС. И водитель вполне мог знать, где находятся в инкассаторской машине сумки с деньгами, — считают правоохранители.

В июле прошлого года в семье Евгения и его жены Елены появился долгожданный ребенок. Малыша нужно было содержать, не добавляли оптимизма ипотека и открытый кредит на машину. 26 тысяч рублей зарплаты — именно столько получал Макаров — не та сумма, которая способна все это покрыть. Именно тогда, как полагают оперативники, молодой папаша стал думать о «дополнительных источниках дохода».

Коллеги помешали

Криминального опыта у самарца нет, он не судим и спланировать такое дерзкое преступление оказалось непросто. Начинающий грабитель хотел сделать все максимально бесшумно, не стал искать ни пистолетов, ни ножей. Запасся лишь перцовым баллончиком и медицинской маской.

— Обвиняемый стал думать, где лучше всего совершить нападение. И остановился на отделении почтовой связи в Управленческом тупике — там малолюдно и есть хорошие пути отхода, — рассказывают силовики.

Реализовать задуманное Евгений надумал 14 октября 2019 года. В этот день он должен был выйти на работу во вторую смену. А утром попросил супругу свозить его по делам — в тот самый Управленческий переулок. В 7-30 Макаров оказался метрах в 50 от почтового отделения и ждал, когда приедут инкассаторы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/738125" frameborder="0"></iframe> В Самаре полицейские поймали нападавшего на инкассаторскую машину.

Специальная «Газель» прибыла строго по расписанию. Один из сотрудников с мешками с пенсией направился в почтамт, а второй остался ждать в салоне. Злоумышленник заметил, что грузовой отсек еще не заблокировали — водитель обязан это делать, если его коллега относит деньги, накинул маску, открыл среднюю дверь и проник внутрь.

— Из баллончика «Жгучий перчик» он брызнул в лицо человеку, находящемуся за рулем. Тот, несмотря на то, что сильно щипало в глазах, выбежал и пытался заблокировать двери, налетчик же взял сумку на полу и пытался убежать, — продолжают стражи порядка. — Водитель пытался удержать его, обхватил руками и стянул маску с лица. Он его не узнал — они не знакомы, но запомнил. Позже опознал на очной ставке.

А была ли сумка с деньгами?

Поняв, что его раскрыли, Евгений бросил сумку и убежал к «Опелю», где ждала супруга. По дороге он сбросил маску, а жене объяснил свою возбужденное состояние тем, что поругался со знакомым, с которым встречался. Пара приехала домой на Заводское шоссе. Макаров выбросил одежду, в которой уходил на преступление, в мусорный контейнер и к 16-00 спокойно пошел на работу, где уже вовсю обсуждали утреннее происшествие. В 23-00 самарец вернулся, но ненадолго — на парковке его ждали сотрудники полиции. В отделении подозреваемый написал чистосердечное признание.

Как сообщили корреспонденту «КП-Самара» в прокуратуре Промышленного района, которая на стартующем разбирательстве представляет сторону обвинения, подсудимый признает свою вину частично. Он отмечает, что был в своей организации только водителем, за наличность не отвечал и поэтому не мог знать, что с ней и как. Да, хотел ограбить коллег, взял с собой сумку из дома и планировал переложить туда 200-250 тысяч рублей, больше бы не поместилось. Но, по уверениям фигуранта, в спецавтомобиле он не нашел мешков с деньгами. Когда скрывался, он только оставил там свою авоську.

Дело рассматривают в Промышленном районном судеФото: Михаил ГОРЮНОВ

Потерпевшая сторона придерживается другой позиции. По их мнению, Макаров взял сумку, в которой находилась весьма круглая сумма — 1800000 рублей пенсии и еще 100000 рублей, предназначенных на другие расходы.

— Свой поступок обвиняемый объясняет тем, что зарплаты в 26 тысяч рублей ему категорически не хватало для того, чтобы содержать жену с ребенком, а также выплачивать кредит на авто и ипотеку, — делятся в надзорном ведомстве. — По словам мужчины, супруга и какие-то другие люди в его планы посвящены не были.

Сейчас судебные разбирательства находятся на начальной стадии. Уже состоялось предварительное заседание. Евгений Макаров ждет вердикта под домашним арестом. Дело рассматривают в Промышленном районном суде. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самаре разбойник в медицинской маске напал с перцовым баллончиком на инкассаторскую машину

Мужчина хотел похитить сумку с 1,9 млн рублей, но попытка не удалась [видео] (подробности)