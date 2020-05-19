2020-05-22T23:21:00+03:00
Общество

"Девчонки – связистки тянули провода, обеспечивая зенитную артиллерию связью": история ветерана Нины Комляковой

Самарцы рассказывают истории своих родных для цифрового «Бессмертного полка»
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Самарцы рассказывают истории своих родных для цифрового «Бессмертного полка»Самарцы рассказывают истории своих родных для цифрового «Бессмертного полка»
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Рассказывает Егор Шишкин, двоюродный праправнук

- Комлякова Нина Дмитриевна (07.01.1924 – 19.10.2018гг). Родная тётя моей прабабушки.

В 1941 году в 17 лет пошла добровольцем в военкомат г. Москвы и была направлена на курсы связистов. После их окончания в декабре 1941 года была направлена связисткой в зенитную артиллерию. Как раз в это время немцы были уже под Москвой.

В 2006г. она была после инсульта, ей было 82 года, говорила уже плохо. Вспоминала, что жили в траншеях и окопах. Шли с войсками во время боев под Москвой. Было очень холодно. Девчонки – связистки тянули провода, обеспечивая зенитную артиллерию связью. И прошла с советскими войсками до Польши.

В 1943г. была в госпитале по ранению и опять ушла на фронт.

Демобилизовалась в 1945г. в звании сержанта.

"Девчонки – связистки тянули провода, обеспечивая зенитную артиллерию связью": история ветерана Нины Комляковой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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