Пожар в Яицком под Самарой: сгорели 11 домов, около 100 человек остались на улице

Утро вторника, 26 мая, для жителей поселка Яицкое Волжского района, который находится неподалеку от Самары, выдалось беспокойным. Около восьми часов там загорелись три частных дома, в которых проживали цыгане. Поскольку дома там деревянные, то огонь быстро начал распространяться и на остальные постройки. Огромный столб черного дыма был виден издалека. Больше всего переполошились жители Южного города, который находится недалеко от места ЧП.

Люди напуганы и не хотят общаться с журналистамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях Самарской области в 8:30. Первые подразделения прибыли в 8:43. На тот момент площадь пожара составляла 600 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный ранг - Пожар № 2. К месту были направлены дополнительные подразделения, - рассказал руководитель ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко.

Сейчас погорельцам ищут временное жильеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 9:10 минут ранг повысили до Пожара № 3. В 9:11 огнем были охвачены уже 11 домов. Пламенем распространилось на территории площадью 1000 квадратных метров.

Пожарным пришлось потрудитьсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

От многих домов остались только одни головешки, другие выгорели и остался только деревянный остов.

Дома не в самом лучшем состоянииФото: Антон ЧЕРЕПОК

Рядом с местом пожара находится приют для животных "Надежда", хочется верить, что собаки и кошки не пострадали, но в этом дыму им явно придется нелегко.

Люди остались буквально на улицеФото: Антон ЧЕРЕПОК

Сейчас вместо домов возвышаются только горы мусора: старые покрышки, куски шифера. Даже после того, как огонь уже потушили, всю территорию заволокло дымом , видно все плохо, как в тумане.

Специалисты предполагают, что пожар начался из-за неисправной электропроводкиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Насколько известно, в домах проживало около 100 человек. Сейчас администрация Волжского района уточняет точное количество людей. Для них подготовлен пункт временного размещения.

На место приезжали и машины скорой помощи, но говорят, что никто не пострадалФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас на месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб: 142 человека, 47 единиц техники, в том числе от МЧС России 76 человек и 21 спецмашина. Распространение огня на всех участках они остановили. По данным оперативного ведомства, ЧП обошлось без пострадавших.

Все эти постройки были самовольнымиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Предварительной причиной пожара специалисты называют загорание подвесного потолка в одном из домов. Это произошло из-за неисправности электропроводки.

Теперь всем погорельцам должны дать временное жилье, возможно, они и переедут в соседний "Южный город". Пока что администрация разбирается, на каком основании жили здесь люди, какие у них есть документы - и это будет не просто.