2020-05-26T10:32:11+03:00
Общество

Крупный пожар в Яицком в Самаре 26 мая 2020: появилось видео и комментарий очевидцев происшествия

Появилось видео крупного пожара в Яицком в Самаре 26 мая 2020: на данный момент пострадали 11 строений
Владислав КИРСАНОВ
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Деревянные строения сгорели практически дотлаДеревянные строения сгорели практически дотлаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стали известны некоторые детали пожара в Яицком в Волжском районе Самарской области, что находится рядом с Южным городом. Сегодня утром, 26 мая, там загорелись сначала 7, а потом 11 построек. Пожару был присвоен ранг номер 3.

– В этом районе очень много цыган. Пожар произошел именно в их домах. А так как они все ветхие и хрупкие, то и очень легко горят. Неудивительно, что такое произошло, – сообщили очевидцы «Комсомольской правде - Самара».

Отмечается, что деревянные дома сгорели практически дотла. На месте продолжают работать пожарные и спецтехника. Причина происшествия на данный момент выясняется. Площадь возгорания выросла до 1 тысячи квадратных метров. «Комсомольская правда - Самара» следит за развитием событий.

Крупный пожар в частном секторе возле Южного города 26.05.2020.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Крупный пожар в Яицком в Самаре 26 мая 2020: появилось видео и комментарий очевидцев происшествия