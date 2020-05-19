Бывший «опер» развел цыганку на деньги и оказался в тюрьме

Отношения между опером и цыганкой в принципе случай удивительный. А если опер женат и работает в отделе по борьбе с наркотиками, а цыганка продает героин? История Руслана и Елены удивила всех, но закончилась трагически – разбитыми сердцами и уголовными сроками. Причем в места лишения свободы попали оба – и полицейский, и наркоторговка.

Взаимовыгодное «сотрудничество»

История эта началась много лет назад: молодую цыганку поймали, когда она пыталась пронести наркотики на территорию колонии. Девушка была весьма симпатичной, разговорчивой, быстро познакомилась с опером, который «научил» ее, что нужно говорить. Так задержанная сумела всех убедить в том, что посылку она лишь передала, а собирал ее другой человек, поэтому про наркотики лично она, Лена, знать ничего не знала.

Для цыганки все закончилось хорошо: никаких претензий к ней не предъявили, а весьма полезное знакомство с опером по имени Руслан переросло в прочные отношения – приятельские или любовные так доподлинно установить и не удалось.

Впоследствии молодой человек будет утверждать, что между ними с Леной ничего кроме дружбы не было, ведь он – женатый человек и супругу свою любит. Но подруги молодой цыганки припомнят: муж у Лены умер, а Руслану она то и дело делала весьма дорогие подарки: то мужскую куртку марки Philipp Plein прикупит, то кофту от Armani, то ботиночки из натуральной кожи за 11,5 тысяч рублей.

В 2015 году Лена вновь попалась. Самарские наркополицейские искали канал поставок героина в одном из районов города, задержали сначала «мелкую сошку», дальше вышли на «птицу» покрупнее – Лена поняла, что дело серьезное, и добровольно выдала операм 59,6 грамма героина, согретого теплом собственного тела. «Заначку» девушка прятала в бюстгальтере.

Потерпевшую в суд привозили под конвоем - она отбывает наказание за торговлю наркотикамиФото: Александра БУДАЕВА

Как только смогла, она связалась с Русланом: мол, выручай, самой не выкрутиться. По версии следствия, полицейский обещал помочь, но за свои услуги запросил один миллион рублей.

Разочарование по всем статьям

Таких денег у Лены не было, пришлось заложить дом. Но «покупатели» обманули, деньги перечисляли частями: если сначала выдали 200 тысяч рублей, то дальше «платежи» поступали по крупицам (15-20 тысяч) и то после нескольких напоминаний.

- Все это время Руслан меня буквально терроризировал, говорил, что отсутствие денег – это мои проблемы, - рассказывала впоследствии цыганка. - Я продала сначала все украшения, которые у меня были, потом – технику, занимала денег у знакомых. Потом купила iPhone 6 для его друга-прокурора, он потребовал еще один – для какого-то другого знакомого, который якобы должен помочь решить мой «вопрос».

Но «вопрос» так и не был решен, в августе 2016 года суд приговорил Лену к 7 с половиной годам колонии общего режима. Это стало концом их «дружбы» с Русланом. Тем более, что выяснилось: один из купленных Леной «яблочных» смартфонов полицейский подарил жене. Этого она уже стерпеть не могла.

Цыганка написала заявление в ФСБ, в отношении Руслана возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», со службы его уволили. Часть денежных переводов удалось отследить: их перечисляли на банковскую карту, оформленную на сестру Руслана.

Расплата

- Мы с Леной давно дружили, периодически занимали друг у друга деньги, не было в этом ничего противозаконного, - пытался убедить всех бывший полицейский. – Часть денег я ей вернул, все это происки чекистов.

В какой-то момент цыганка вдруг поддержала его и заявила в суде, что друга своего оболгала по «наущению» сотрудников ФСБ, но потом передумала: ее трое детей остались без средств к существованию, она оказалась за решеткой, а Руслан, что же, чистеньким из всей этой истории выйдет? Ну уж нет!

- Потерпевшая действительно несколько раз меняла показания, но в итоге в суде сказала, что «выгораживала» подсудимого, потому что надеялась, что он вернет ей деньги - сообщил корреспондентам «КП-Самара» старший помощник прокурора Октябрьского района Самары Алексей Бородин. – Сам подсудимый вину фактически не признал, хотя на судебном заседании говорил, что признает ее частично.

Промышленный районный суд Самары в итоге признал Руслана виновным и приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы, наказание он будет отбывать в колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил, и у сторон есть время на его обжалование.

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