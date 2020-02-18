Она ему iPhone 6 и Armani - а он все жене передаривает: почему обманутая цыганка сдала друга-полицейского

В суде Промышленного района Самары сейчас рассматривают уголовное дело о крупном мошенничестве. По версии следствия, полицейский Руслан Г. обманул цыганку, пообещав ей за миллион рублей избавление от суда и следствия.

Свое обещание страж порядка не сдержал, а цыганка по имени Лена обиды не простила: оказавшись в колонии, написала на бывшего друга заявление в ФСБ.

Слишком поздно она поняла, что таким образом подвела милого под монастырь. Теперь девушка из-за решетки борется за свободу своего обидчика, причем с таким жаром, что у некоторых возникает резонный вопрос: а была ли дружба дружбой? В обстоятельствах этой истории попытались разобраться корреспонденты «Комсомолки».

СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС

В 2015 году наркополиция вела разработку группировки, торговавшей в Самаре героином. Задержали розничного продавца, а тот дал наводку на своего поставщика – цыганку Лену.

- Мы организовали слежку, как только она вышла из дома, где должна была взять очередную партию, мы подошли к ней вместе с сотрудником спецназа и понятыми, - вспоминала позже в суде сотрудница наркополиции. - Девушка не стала отпираться, призналась, что у нее действительно есть наркотики, после чего подняла майку и из бюстгальтера достала сверток.

Впоследствии эксперты определили, что внутри содержалось 59,6 грамма героина, что считается крупным размером. В отношении Лены возбудили уголовное дело.

- Когда я узнала, что жена дяди занимается этим, и она предложила подзаработать и мне, я согласилась, - признала в суде вину Лена. - Потому что муж умер, я живу с 84-летней бабушкой и воспитываю троих детей. Деньги мне были нужны.

Лена сдала всю цепочку, которую знала, за что 18 августа 2016 года получила 7 с половиной лет колонии общего режима.

Потерпевшая по этому делу сидит в колонии за распространение наркотиков, в суд ее привозят под конвоемФото: Александра БУДАЕВА

ЖЕНСКАЯ МЕСТЬ

Вслед за Леной в места не столь отдаленные рискует попасть и Руслан Г. Отец двух детей, человек семейный, опер из подразделения по борьбе с организованной преступностью из областного МВД подозревается… в крупном мошенничестве. Заявление в ФСБ на него написала старая знакомая – цыганка Лена.

- По версии следствия, он обещал ей за миллион рублей помочь избежать уголовной ответственности за распространение наркотиков, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в прокуратуре. – Точнее – обеспечить вынесение ей такого приговора в суде, который не был бы связан с реальным лишением свободы.

Однако друзья и знакомые Лены подозревают, что дело не только в этом:

- Она как-то сняла 100 тысяч рублей, купила мужскую куртку марки Philipp Plein и кофту от Armani и поехала на встречу к этому человеку, - рассказала следователям одна из подруг женщины.

А еще в материалах дела говорится о том, что Лена подарила Руслану iPhone 6, который он передарил своей жене. Возможно, это и стало последней каплей. Как сообщают прокуроры, следствие подсчитало: за время знакомства с Русланом цыганка отдала ему в виде подарков, налички и банковских переводов более, чем на полмиллиона рублей.

ДРУЖБА И НИКАКОГО СЕКСА

- Ну подарила и подарила она мне этот iPhone, откуда я знаю, почему, может, я ей как мужчина нравился, это уж вы у нее спрашивайте, - пожал плечами Руслан, когда корреспонденты «КП-Самара» попросили его рассказать свою версию событий. – Не было у нас никаких романтических отношений, чисто дружба. И iPhone я жене не отдавал, сам им пользовался.

По словам мужчины, с Леной они дружили несколько лет, помогали друг другу периодически деньгами: то она ему, то он по ее просьбе родственникам и друзьям ее деньги передавал.

В суде это дело рассматривать начали в декабре прошлого годаФото: Александра БУДАЕВА

И хотя журналистам подсудимый заявил, что не может припомнить, при каких обстоятельствах познакомился с цыганкой, собственные источники «КП-Самара» в правоохранительных органах говорят, что во время следствия память Руслана его не подводила, и он признавал: Лену он увидел, когда ее впервые поймали с наркотиками, которые она пыталась пронести на территорию колонии №28 во время свидания с осужденным. У нее проводили обыски, и тогда Руслан взял ее номер телефона, предполагая, что сможет использовать цыганку как источник информации, если ее не посадят.

- Это уголовное дело яйца выеденного не стоит, я ей на самом деле часть денег отдал, отдал бы остальное, это сотрудники ФСБ на нее надавили, так и напишите, - просит журналистов Руслан. – Она и в суде говорила, что ей угрожали, чтобы она дала против меня показания.

НАВИС ДАМОКЛОВ МЕЧ

- Наша потерпевшая снова поменяла показания, - сообщил «Комсомолке» старший помощник прокурора Октябрьского района Самары Алексей Бородин, который представляет гособвинение по этому делу. – На прошлом заседании она заявила, что «выгораживала» подсудимого, потому что надеялась, что он вернет ей денег. А теперь подтверждает версию следствия.

В обстоятельствах этого уголовного дела ранее разбирались сотрудники Советского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Самарской области, а теперь - Промышленный районный суд. Допросы свидетелей и изучение материалов дела практически окончены, в ближайшее время суд приступит к допросу подсудимого. С учетом того, что Руслан во время следствия излагал разные версии произошедшего, пока что никто не может предсказать, какую историю он расскажет суду.

За мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере, в совершении которого его обвиняют, закон предусматривает штраф до полумиллиона рублей, принудительные работы либо реальное лишение свободы на срок до 6 лет.

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