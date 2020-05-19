«От нас просто хотят избавиться!»: жителей кирпичной четырехэтажки на ул.Самарской возмутило желание признать их дом аварийным

Неприятное известие

Жильцы дома на ул.Самарской / ул.Маяковского столкнулись с неприятным сюрпризом. На днях на дверях подъезда их крепкой кирпичной четырехэтажки появились тревожные объявления: администрацией Ленинского района всем жильцам предписано 21 мая явиться на заседание межведомственной комиссии, которая должна признать их дом аварийным и «подлежащим сносу или реконструкции».

- Очень странно и страшно – ночью засыпаешь, а утром просыпаешься и тебе говорят, что твой дом аварийный и под снос, - поделилась с «КП-Самара» жительница дома Надежда Чебоксарова.

Жильцы уверяют - дом крепкий, только фасад кое-где немного облупилсяФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С тем, что их дом находится в аварийном состоянии, жители не согласны категорически.

- Наш дом НЕ АВАРИЙНЫЙ! Да, он 1903 года постройки, но в 1985 году в нем сделали капремонт с выселением всех жильцов дома на два года, - рассказывает журналисту «КП-Самара» член инициативной группы жильцов Юлия Быкова. – В доме, конечно, есть небольшие проблемы, как и у любого дома современной застройки, но в целом здание находится в удовлетворительном состоянии, здесь нет никаких глобальных повреждений, которые не позволяют комфортно жить. Достаточно провести капремонт крыши, которую разбили рабочие ломами при очистке от снега, и отремонтировать фасад, который из-за протекания крыши начал облезать.

«Банки не дают ипотеку на аварийные дома»

В доме всего 22 жилые квартиры и два небольших магазинчика- «Цветы» и «Трикотаж». Первые два этажа были построены еще в начале века, потом над ним возвели еще два. Интересно, что, как рассказывают жильцы, четыре квартиры не так давно были куплены в ипотеку, причем займы были оформлены в разных банках. И ни в одном из этих кредитных учреждений вопросов к состоянию здания не возникло. Жители недоумевают – с чем связана такая внезапная «забота» районных властей о состоянии дома и безопасности его жильцов? Тем более, что в историческом центре хватает и по-настоящему аварийных домов – одно-двухэтажных деревянных или засыпных бараков с удобствами на улице. Зачем же сносить крепкое кирпичное здание?

Жильцы следят за зданием и поддерживают чистоту и уют в подъездеФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жители дома считают, что в освобождении площадки может быть заинтересован застройщик, возводящий многоэтажный жилой комплекс практически во дворе дома.

- У нас уже незаконно отобрали часть дворовой территории, - рассказывает Юлия Быкова. - Теперь дошла очередь и до нашего дома, и от нас просто хотят избавиться. Это предположение подтверждает и скорость принятия данного решения, и скорая дата проведение комиссии в период самоизоляции. В Самаре очень много по-настоящему аварийных домов, в которых до сих пор живут люди и которые никак не признают аварийными. В Ленинском районе достаточно домов, которые подходят под категорию аварийных и не признанных таковыми. Наш дом не из их числа.

В двух шагах от старого дома ведется активное строительство многоэтажного жилого комплексаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

«Город – для горожан»

Жители дома уже направили жалобу в прокуратуру Самарской области, ГЖИ и минстрой, главе города Елене Лапушкиной и депутату Госдумы Александру Хинштейну.

- Действительно такое обращение поступило, - подтвердил Александр Хинштейн журналисту «КП-Самара». – К сожалению, подобные ситуации для Самары не редкость: обращаются жители, которые хотят опротестовать признание их крепкого дома аварийным, подозревая, что это делается в интересах застройщика. Опасения жителей здесь мне понятны, уже были прецеденты, что мы такие процессы останавливали. Я направил обращение главе Самары Елене Лапушкиной с просьбой разобраться в ситуации. Если подоплека здесь такая, как говорят жильцы, если дом хотят признать аварийным, чтобы освободить площадку под застройку, а не ради безопасности людей, то мы этого не допустим. Город – для горожан, а не для застройщиков.

Жильцы готовы бороться за свой домФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

«КП-Самара» направила в городскую администрацию запрос с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию и предоставить редакции акты технического обследования состояния дома, однако на момент публикации материала ответ на запрос не поступил.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

КОМПЕТЕНТНО

Нина Казачкова

председатель самарского отделения ВООПиК

К нам обратились жители дома по ул.Самарской 192-194, дом которых хотят признать аварийным. Эта ситуация характерна для Самары. Рядом с домом идет активная застройка, и жители связывают неожиданную инициативу властей с аппетитами застройщика. На вид дом крепкий, здание капитально отремонтировали 35 лет назад, собственники о нем заботятся. Нужно смотреть кто и как проводил экспертизу дома, шурфили ли фундамент, оценивали ли его прочность. Жители утверждают, что никто этого не делал. В любом случае им нужно заказывать повторные независимые экспертизы.

Андрей Кочетков

Градозащитник, идеолог «Том Сойер Феста»

- По всему старому городу то тут, то там стали массово появляться объявления о признании исторических домов аварийными и предстоящем их расселении. Дом по Самарской 192-194 известен своей стеной по улице Маяковского, на которой после появления надписи “Улица Маяковского, а стихов почему-то нет?” в течение многих лет возникали разные стихи, с которыми регулярно воевали коммунальщики. Первые два этажа здания были построены до революции, что хорошо видно по форме оконных проемов. В 1950-х годах была сделана надстройка и разглядеть дореволюционный дом теперь в нём могут, в основном, специалисты. В 1980-х годах дом откапиталили, а к ЧМ отремонтировали фасад. В доме есть несколько квартир, недавно купленных в ипотеку. Когда жители одной из них оформляли кредит, банк оценил износ дома всего в 32%. Теперь же он внезапно пришёл на грань аварийности. Жители дома оказались активными и сплочёнными и сразу же начали давать отпор, почувствовав перспективу переезда из своего крепкого дома в центре города и 10 минутах ходьбы от набережной и пляжа в спальные новостройки на бывших колхозных полях. Надеюсь, они добьются благополучного исхода.