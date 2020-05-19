Стало известно, почему администрация подняла вопрос о признании дома на ул. Самарской аварийным

19 Май 2020 2020-05-19T15:44:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Стало известно, почему администрация Ленинского района собралась проводить заседание межведомственной комиссии по признанию дома на улице Самарской, 192-194 аварийным. Напомним, известие о том, что крепкий четырехэтажный кирпичный дом могут признать аварийным и снести, до глубины души возмутило жителей всех 22 квартир. В администрации Ленинского района журналиста «КП-Самара» заверили – пока волноваться людям не о чем.

– Заседание межведомственной комиссии – необходимая, определенная законом процедура, во время которой принимается решение: аварийный дом или нет, стоит ли там проводить капитальный ремонт или его целесообразнее снести, – пояснила специалист администрации Оксана Коробова. – В районную межведомственную комиссию поступило заявление от городского департамента по управлению имуществом о признании этого дома аварийным. К заявлению было приложено техническое заключение экспертов, ООО «Европроект», компания провела обследование в этом году. В этом доме есть муниципальная собственность, поэтому он попал в поле зрения департамента, который ежегодно обследует имущество города.

Теперь по закону межведомственная комиссия обязана провести заседание с участием всех жильцов, на котором решат судьбу дома. Интересно, что, хотя мнение жителей обещают учесть, по закону в принятии решения комиссия обязана руководствоваться результатами экспертизы.

– В данном случае поводов для беспокойства нет, – считает Оксана Коробова. – Хотя по заключению экспертизы процент износа здания более 50%, в документе указано, что целесообразности признания его аварийным нет, лучше провести в доме капитальный ремонт. Но проведение межведомственной комиссии с участием жильцов – обязательная процедура, и мы не можем ее не проводить.

Тем не менее обеспокоенные жильцы написали заявление в областную прокуратуру.

– Заявление принято и передано для работы в прокуратуру Ленинского района, – прокомментировали журналисту «КП-Самара» в ведомстве. – Мы проведем проверку и выясним, есть ли нарушения закона.

ИСТОЧНИК KP.RU