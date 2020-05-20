Кто ты на Волге? Пройди тест и выясни, что знаешь о великой русской реке
20 мая в России отмечают день Волги. Одна из крупнейших рек России и даже Европы, протяженностью 3,7 тысячи километров, для самарцев - главное природное достояние. На берегу Волги горожане проводят практически все лето, после работы отправляясь на пляж, а на выходные - на турбазы другого берега или же с палаткой на природу. Звание города курорта Самара во многом получила именно благодаря своему удачному расположению на берегу реки.
Волга имеет удивительную историю. Ученые считают, что она начала рождаться 5 миллионов лет назад. Волга протекает через 15 регионов и республик, а на ее берегах находятся четыре города-миллионника.
Предлагаем в честь праздника выяснить, что же вы знаете о великой русской реке и кто вы на Волге. Проходите тест и делитесь своими результатами.
1Как никогда не называли Волгу народы, проживавшие на ее берегах?
Богатырь Рав
2Какая птица должна была решить спор Волги и Камы в сказке?
Самое широкое место
3Закончите известную пословицу "Не проплывешь Волгу,..."
Волга
4Какой город является самым древним на волжских берегах?
5Какой мост через Волгу является самым старым?
Сызранский мост
6Зачем волжские бурлаки пели заунывную песню?
Бурлаки на Волге
7Волга! Волга!.. Весной многоводной Ты не так заливаешь поля, Как великою скорбью народной Переполнилась наша земля Кому принадлежат эти строки?
Волга. Вид из Астрахани
8Какова ширина Волги в самом широком месте реки?
9Кого не получится увидеть в Дельте Волги?
Фламинго на Волге
ИСТОЧНИК KP.RU