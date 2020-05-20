2020-05-20T13:55:51+03:00
Общество

Кто ты на Волге? Пройди тест и выясни, что знаешь о великой русской реке

В День Волги предлагаем узнать как можно больше интересных фактов об этой великой реке
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На берегу Волги находятся четыре города-миллионникаНа берегу Волги находятся четыре города-миллионникаФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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20 мая в России отмечают день Волги. Одна из крупнейших рек России и даже Европы, протяженностью 3,7 тысячи километров, для самарцев - главное природное достояние. На берегу Волги горожане проводят практически все лето, после работы отправляясь на пляж, а на выходные - на турбазы другого берега или же с палаткой на природу. Звание города курорта Самара во многом получила именно благодаря своему удачному расположению на берегу реки.

Волга имеет удивительную историю. Ученые считают, что она начала рождаться 5 миллионов лет назад. Волга протекает через 15 регионов и республик, а на ее берегах находятся четыре города-миллионника.

Предлагаем в честь праздника выяснить, что же вы знаете о великой русской реке и кто вы на Волге. Проходите тест и делитесь своими результатами.

1Как никогда не называли Волгу народы, проживавшие на ее берегах?

Правильный ответ:Хара Зүлхэ - так называли реку Лена. Атал - это чувашское название, в Средние века реку называли Итиль, по татарски название и сейчас звучит Идел. Античные авторы называли реку Ра, в эрзянском языке до сих пор Волгу называют Рав.
Богатырь Рав

Богатырь Рав

2Какая птица должна была решить спор Волги и Камы в сказке?

Правильный ответ:В сказке Кама и Волга поспорили, кто главнее. Кама собралась пробраться под Волгой по подземному тоннелю и попросила коршуна следить за этим и крикнуть, когда она будет на другой стороне. Но коршуна поймал беркут и он крикнул раньше, поэтому-то Каме и пришлось впадать в Волгу
Самое широкое место

Самое широкое место

3Закончите известную пословицу "Не проплывешь Волгу,..."

Правильный ответ:Да, именно так и звучит пословица: Не перплывешь Волгу, Родину не увидишь
Волга

Волга

4Какой город является самым древним на волжских берегах?

Правильный ответ:Углич — один из самых древних городов на Волге! Датой основания города считает 937 год, но учёные находят археологические доказательства того, что первые племена здесь жили и 2 000 лет назад.

5Какой мост через Волгу является самым старым?

Правильный ответ:Александровский мост через Волгу открыт 30 августа 1880 года[1], на момент открытия являлся самым длинным мостом Европы (1436 метров, 13 пролётов) и первым железнодорожным мостовым переходом через Волгу в её среднем и нижнем течении.
Сызранский мост

Сызранский мост

6Зачем волжские бурлаки пели заунывную песню?

Правильный ответ:Бурлаки должны были всегда отталкиваться одной ногой, песня помогала им держать ритм
Бурлаки на Волге

Бурлаки на Волге

7Волга! Волга!.. Весной многоводной Ты не так заливаешь поля, Как великою скорбью народной Переполнилась наша земля Кому принадлежат эти строки?

Правильный ответ:Это отрывок из стихотворения "Размышления у парадного подъезда"
Волга. Вид из Астрахани

Волга. Вид из Астрахани

8Какова ширина Волги в самом широком месте реки?

Правильный ответ:Самое широкое место на Волге находится как раз на территории Ульяновской области, его ширина составляет 42 километра - это место соединения с рекой Кама

9Кого не получится увидеть в Дельте Волги?

Правильный ответ:Лотосы растут в Дельте Волги, а в сезон здесь можно увидеть не только пеликанов, но и фламинго
Фламинго на Волге

Фламинго на Волге

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Ты Стенька Разин. Княжон в волны бросаешь, а о реке ничего не узнал
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Ты яхтсмен - можешь смело покупать яхту, назвать ее своим именем и возить друзей по Волге
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Ты - лещ. В Волге ты как рыба в воде, знаешь все и даже больше и о реке, и о том, что с ней связано
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ИСТОЧНИК KP.RU

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