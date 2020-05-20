Кто ты на Волге? Пройди тест и выясни, что знаешь о великой русской реке

20 мая в России отмечают день Волги. Одна из крупнейших рек России и даже Европы, протяженностью 3,7 тысячи километров, для самарцев - главное природное достояние. На берегу Волги горожане проводят практически все лето, после работы отправляясь на пляж, а на выходные - на турбазы другого берега или же с палаткой на природу. Звание города курорта Самара во многом получила именно благодаря своему удачному расположению на берегу реки.

Волга имеет удивительную историю. Ученые считают, что она начала рождаться 5 миллионов лет назад. Волга протекает через 15 регионов и республик, а на ее берегах находятся четыре города-миллионника.

Предлагаем в честь праздника выяснить, что же вы знаете о великой русской реке и кто вы на Волге. Проходите тест и делитесь своими результатами.