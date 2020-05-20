2020-05-22T23:19:52+03:00
Общество

"Фотография папы была опубликована в газете «Правда» 14 мая 1945 года": история ветерана Николая Финикова

Самарцы рассказывают истории своих родных для цифрового «Бессмертного полка»
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История ветерана Николая ФиниковаИстория ветерана Николая Финикова
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Рассказывает Лев Фиников, сын:

- Мой отец Николай Федорович Фиников родился в 1908 году в Самаре в многодетной семье. Когда ему было 9 лет, умерла его мама, а когда исполнилось 13 лет, скончался и отец. Трое младших детей - моего отца, его брата и сестру - отправили в детский дом, который находился раньше на Хлебной площади.

В дальнейшем папа прошел срочную военную службу в пограничных войсках, на советско-румынской границе. После службы, в 1937 году, устроился фотографом в газету Приволжского военного округа «Красноармеец». Когда началась Великая Отечественная война, весь ее состав перешел в газету «Боевой натиск», став военными корреспондентами в 21-ой армии. Они были полностью снаряжены - от солдатской саперной лопатки до автомата.

Со второй половины 1944 года мой папа продолжил службу в газете «Правда». В ночь на 9 мая его, как фотокорреспондента, и Полевого Бориса Николаевича, как пишущего корреспондента, газета «Правда» направила из Берлина в Прагу. Туда их доставили на самолетах. Они приземлились на городском стадионе в семь утра. В это время первые советские танковые подразделения были на Карловом мосту, их и наши самолеты население Праги встретило восторженно. Фотография папы с этой встречи была опубликована в газете «Правда» 14 мая 1945 года.

Дальнейший путь папы складывался так: на один месяц он получил отпуск, а потом телеграммой был вызван в Москву. Тогда корреспондентов самолетами отправили в район Маньчжурии, на территории которой проходили боевые действия с милитаристской Японией. У папы с того времени тоже сохранены фотографии, значительная их часть посвящена встрече советских солдат с населением Кореи и Маньчжурии, в том числе в Порт-Артуре и Пхеньяне.

После войны папа несколько лет продолжал работать фотокорреспондентом в этой же газете, только название ее стало «За Родину». Дальнейшая судьба его свела с начавшимся строительством Куйбышевской ГЭС. И все годы, от первого колышка до полного ввода в эксплуатацию станции, у папы отражены в снимках. А потом его работа была связана с объектами нашей Куйбышевской области: восстановление народного хозяйства, работа заводов и фабрик, сельскохозяйственных предприятий колхозов и совхозов. И закончил он трудовую деятельность на заводе им. Масленикова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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