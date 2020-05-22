2020-05-22T12:45:32+03:00
Общество

Стас Михайлов помог пансионату в Сызрани бороться с коронавирусом

Популярный певец много лет переписывается с одной из пациенток пансионата для инвалидов
Ольга НОВИКОВА
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Стас Михайлов помог сызранскому пансионату в борьбе с коронавирусомСтас Михайлов помог сызранскому пансионату в борьбе с коронавирусомФото: Михаил ФРОЛОВ
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Популярный российский певец Стас Михайлов помог Сызранскому пансионату для инвалидов в его борьбе с коронавирусом. Музыкант приобрел и прислал в Самарскую область 160 защитных костюмов, а также бахилы, бесконтактные термометры, респираторы, очки. Как оказалось, сделал он это по просьбе своей давней подруги – Татьяны Б. Молодая женщина живет в пансионате уже много лет.

- Татьяна с детства живет с ДЦП, но не унывает, сохраняет активность и бодрость духа, - рассказали журналисту «КП-Самара» в пансионате. – Например, хотя состояние у нее достаточно тяжелое, руки почти не работают, но женщина научилась успешно самостоятельно есть с помощью ног. Татьяна – давняя поклонница творчества певца Стаса Михайлова. Еще несколько лет назад она сумела с ним подружиться – вышла на него через интернет, писала письма, он ей отвечал. Помог ей приобрести качели, телевизор, планшет, телефон. Даже присылал за ней машину, чтобы свозить на свой концерт, когда выступал в Тольятти. Правда, очень не хотел афишировать свою помощь.

Сейчас из-за коронавируса Сызранский пансионат закрыт на карантин. Татьяна рассказала об этом в одном из своих писем Стасу. И певец не остался равнодушным к проблеме.

- Он связался с нами через своего менеджера, узнал, что нам нужно, и прислал дополнительные средства защиты, костюмы, респираторы, термометры, - пояснили в пансионате. - Мы, конечно, все были очень тронуты таким вниманием.

Напомним, Стас Михайлов сам переболел двусторонней пневмонией во время коронавируса, однако его тест на ковид четыре раза дал отрицательный результат. А вот анализ на антитела в крови показал высокое их наличие, поэтому певец уже заявил о готовности сдать плазму, если сможет кому-то помочь

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ИСТОЧНИК KP.RU

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