2020-05-22T18:27:34+03:00
Общество

"Трудно дышать, пот градом": Самарцы поддержали тульскую медсестру, примерив защитные костюмы на купальники

Жители волжского города запустили флешмоб, предложив всем оценить, каково это работать в подобной "защите"
Екатерина ВЯЗЕМКИНА
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Самарцы убедились, как сложно работать в таких костюмахСамарцы убедились, как сложно работать в таких костюмахФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары решили поддержать тульскую медсестру, которая прогремела на всю Россию после того, как в интернете выложили ее фотографию в защитном костюме поверх купальника. Девушка призналась, что в комбинезоне ужасно жарко. Впрочем, медсестру поддержали и другие коллеги. Их возмутило то, что кто-то из больных сделал такую фотографию. При этом сами врачи говорят, что такой вид вызван необходимостью: костюмы очень жаркие, не пропускают воздух. А еще под защитный костюм нужно надевать одноразовую пижаму, и где же столько напасешься?

Кстати, большинство россиян не видят в поступке девушки, которая испытала сильный стресс, увидев свое фото в интернете, ничего страшного. В социальных сетях медики устраивают флешмобы, призывая не искать подвоха и проблем там, где их нет. Свою акцию решили устроить и жители Самары, решившие на своем примере испытать, что чувствует человек надевший защитный костюм.

Самарцы решили поддержать медсестру из Тулы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцы решили поддержать медсестру из ТулыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители и жительницы города сделали фотографии в комбинезонах на пляжах, во дворах и в магазинах. И сделали свои выводы. Конечно, для фотосессии использовались не медицинские защитные костюмы. Но сами врачи признаются - чего сегодня только не встретишь в больницах. Медики даже обращаются к добровольным помощникам за изготовлением средств защиты или аксессуаров для них. Тем более участники акции находились в нарядах не больше 10 минут - а врачам приходится работать по несколько часов.

Горожане смогли на себе почувствовать все сложности работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Горожане смогли на себе почувствовать все сложности работыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- В этом костюме практически невыносимо, очень жарко, очки запотевают. А если еще и работать, осуществлять свою деятельность нужно - еще сложнее. Поэтому огромный респект и уважением врачам. В купальнике ничего постыдного нет, обычная вполне одежда. Я надеюсь, что очень скоро врачам не понадобится больше таких усилий предпринимать и так защищаться, - поделился своим мнением участник флешмоба, журналист ТРК "Терра" Леонид Кошман.

Мария поняла, что работа врачей сейчас очень непростая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мария поняла, что работа врачей сейчас очень непростаяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Буквально за две минуты все вспотело, как будто в сауне, дышать невозможно, лицо давит, очки тесные, я не представляю, как врачи работают в этом долгие часы. Хочется, чтобы все это для нас закончилось скорее, чтобы мы могли выйти из дома и спокойно гулять. И врачам хочется пожелать возвращения к спокойному режиму труда, - считает журналистка "КП-Самара" Мария Шестерикова.

В таких костюмах жарко и не очень удобно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В таких костюмах жарко и не очень удобноФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Участники флешмоба кинули вызов и жителям других городов и призвали на себе испытать все прелести защитных костюмов, надев их поверх купальников - а что, пора хоть так открывать летний сезон! Фотографии можно размещать в социальных сетях с хештегом #поракупальников. А заодно и поднять друг другу настроение красивыми фигурами и купальниками, которые виднеются сквозь слегка прозрачную ткань комбинезонов.

Даже на свежем воздухе в средствах защиты очень неудобно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Даже на свежем воздухе в средствах защиты очень неудобноФото: Светлана МАКОВЕЕВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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