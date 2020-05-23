ЕГЭ в Самарской области в 2020 году: даты проведения, расписание

В министерстве образования озвучили даты проведения ЕГЭ в Самарской области в 2020 году. Начало Единого государственного экзамена намечено, как и по всей стране, на 29 июня. Предварительно расписание сдачи ЕГЭ выглядит следующим образом:

- 29 июня – экзамены по географии, литературе и информатике;

- 2 и 3 июля – русский язык;

- 6 июля – профильная математика;

- 9 июля – история и физика;

- 13 июля – обществознание и химия;

- 16 июля – биология, а также письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам;

- 18 и 20 июля – устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Отметим, что проведение экзамена по русскому языку разделили на два дня по рекомендации Роспотребнадзора. Это связано с тем, что сдача это предмета - самая массовая. В расписании предусмотрены резервные дни для ЕГЭ по всем предметам.

Представители минобразования не выпускают из виду ситуацию с коронавирусом. Во всех местах проведения Единого государственного экзамена в регионе продезинфицируют аудитории. Школьники и учителя смогут воспользоваться антисептиками для - их тоже доставят в кабинеты. При входе всем сдающим измерят температуру. Спросить подсказку у отличника тоже будет проблематично - для ребят предусмотрено социальное дистанцирование, они будут сидеть на расстоянии полтора метра друг от друга.

Добавим, что в расписании ЕГЭ в Самарской области возможны изменения. Будут они или нет, зависть от эпидемиологической обстановки. "КП-Самара" будет следить за ситуацией.

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