Самарцам рассказали, как пройдет ЕГЭ 2020
Сегодня, 10 мая, в Самарской области состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории региона. Руководитель областного Роспотребнадзора Светлана Архипова рассказала о рекомендациях по проведению ЕГЭ и ОГЭ.
– Необходимо обеспечить бесконтактный замер температуры на пунктах сдачи экзаменов. Кроме того, обеспечить соблюдения социальной дистанции не только в классах, но и в общих помещениях, – говорится в сообщении.
Также для школьников будут подготовлены защитные маски и перчатки, а помещения подвергнут обработке, воздух будет обеззаражен. Отметим, сегодня также стало известно, что режим самоизоляции будет продлен до 18 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU