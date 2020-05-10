2020-05-10T16:39:05+03:00
Общество

Самарцам рассказали, как пройдет ЕГЭ 2020

Учебные заведения получили соответствующие рекомендации на тот случай, если режим самоизоляции будет продлен
Владислав КИРСАНОВ
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Детей обеспечат средствами индивидуальной защитыДетей обеспечат средствами индивидуальной защитыФото: Артем КИЛЬКИН
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Сегодня, 10 мая, в Самарской области состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории региона. Руководитель областного Роспотребнадзора Светлана Архипова рассказала о рекомендациях по проведению ЕГЭ и ОГЭ.

– Необходимо обеспечить бесконтактный замер температуры на пунктах сдачи экзаменов. Кроме того, обеспечить соблюдения социальной дистанции не только в классах, но и в общих помещениях, – говорится в сообщении.

Также для школьников будут подготовлены защитные маски и перчатки, а помещения подвергнут обработке, воздух будет обеззаражен. Отметим, сегодня также стало известно, что режим самоизоляции будет продлен до 18 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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