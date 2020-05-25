Дмитрий Азаров: «Комсомолка» задала тренд моей жизни. У меня вся жизнь субботник!»

Несколько поколений выросло на нашем издании. Среди постоянных читателей - губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который лично пришел поздравить самарский филиал «Комсомолки» с юбилеем, рассказал о роли печатных СМИ и ответил на вопросы, волнующие сейчас вех жителей региона. В эфире радио «КП»-Самара» с главой региона беседовали главный редактор филиала Айна Утибаева и шеф-редактор 98,2 fm Антон Черепок.

«Людям нужны понятные разъяснения»

Айна Утибаева:

Дмитрий Игоревич, расскажите, ваше знакомство с «КП» когда произошло? Когда вы прочитали «Комсомолку» впервые, о чем были статьи, которые вы запомнили?

Дмитрий Азаров:

- Это непростой вопрос - настолько в юном возрасте я держал «Комсомолку в руках впервые. Учитывая возраст, предположу, что это были не статьи, а скорее картинки. Понятно, что газета тогда была черно-белая, но мастерство проявлялось в «КП» всегда не только в публикациях, но и в мастерстве фотографов. Уверен, что мое внимание привлекла какая-то из фотографий. Когда я вступил в комсомол, был рад, что есть возможность выписывать «Комсомольскую правду». Время было интересное бурное, и «Комсомолке» удавалось оставаться на высоком нерве отражения тех событий, которые происходили в обществе. Удавалось оставаться интересной и объективной, что было крайне сложно в те неспокойные годы.

Я знаю что современная молодежь уже не задумываться о названии «Комсомольская правда». Потому что воспринимается уже как бренд. Никто ведь не задумывается над названием театр “Ленком”? Так и «Комсомольская правда» - бренд с историей. «Комсомолку» любят люди разных поколений: от самых юных до людей видавших многое в этой жизни, опытных, мудрых. Вот они с удовольствием берут в руки вашу газету и начинают читать не с последней страницы!

Айна Утибаева:

- Я в «КП» работаю с 2011 года, это немного. И я каждый день открываю для себя что-то новое, перечитывая архив. А вы знаете, о чем писала «КП» в тот день, когда родились вы? 9 августа 1970 года первая полоса нашей газеты выглядела так… (см. фото)

Дмитрий Азаров:

- Слушайте, ну все совпадает! Вот 9 августа. Казалось бы, какой субботник в августе? Субботники обычно в апреле. Но, несмотря на то, что это воскресенье - описывается субботник. Мне кажется,«Комсомолка» задала тренд моей жизни. У меня вся жизнь субботник!

Айна Утибаева:

И еще здесь заметки о Дне физкультурника. А вы ведь любите баскетбол. И обратите внимание – на первой полосе федеральной «КП» статьи о Поволжье.

Дмитрий Азаров:

- Да, вот и сегодня мы вместе создаем предпосылки чтобы на первой странице “Комсомолки” было больше позитивных материалов о Самаре.

До этого Дмитрий Азаров появлялся в пресс-центре КП-Самара в роли мэраФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Айна Утибаева:

Дмитрий Игоревич,какие традиции сохранились, на ваш взгляд, в печатной прессе? Нужны ли они современному читателю? Что вы лично цените в газетах?

Дмитрий Азаров:

- На мой взгляд, сегодня бессмысленно печатному изданию конкурировать с интернет изданиями по скорости. Потому у «КП» и есть интернет-версия. На мой взгляд, печатное издание сегодня должно давать больше аналитики, больше рассуждений. Интернет пространство - это скорость, это море информации. Оно не позволяет подумать. А вот взять в руки газету, остаться собеседником автору статьи...Вместе с ним поразмышлять... Конечно, это больше искусство и особый профессионализм тех, кто работает в печатном издании. В печатном слове можно глубже эмоции передать, порассуждать, разъяснить что-то. Сегодня людям не хватает информации объясняющей. Информации много, она пролетает, и люди не понимаю, что это значит. У печатных СМИ есть преимущество. Ведь в интернете люди не будут читать, как сейчас говорят, “много букв”. А вот аналитика - спокойная, без суеты разъясняющая то, что происходит в стране, что происходит в обществе, в политике, что касается жизни каждого - вот это сейчас ценно.

В сегодняшние непростые времена людям оказывают беспрецедентные меры поддержки по решению Президента РФ Владимира Путина. Мы оказываем дополнительные меры поддержки на региональном уровне.Но люди, к сожалению, не обо всем знают. По последнему опросу только около 50% самарцев знают о мерах поддержки федерального уровня, 42% процента знают о региональных мерах. Человек теряется в море информации, ему не хватает ориентиров.

Вот на мой взгляд, “Комсомольская правда” таким ориентиром проводником является в жизни человека. Она разумно сочетает в своей работе баланс скорости предоставления информации, я имею в виду сайт, и освещение разъяснение тех или иных событий в газете. Справочная, разъясняющая информация в печатном виде всегда будет востребована. Печатные издания не закончат свою жизнь. Да они будут меняться, но запрос на них будет.

В эфире губернатор ответил на волнующие всех вопросы и рассказал, за что любит "Комсомолку"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Я тоже переболел зимой, никто не застрахован»

Антон Черепок:

- Мы, журналисты, в эти месяцы следили за потоком информации, видели, что вы работаете до глубокой ночи. В то же время ваша семья исполняла требования режима самоизоляции. Для всех было нелегко отказаться от прогулок, походов в кино и рестораны, встреч с друзьями и коллегами. Скажите, вам лично, от чего было сложнее всего отказаться?

Дмитрий Азаров:

- Тяжело то, что сейчас я гораздо реже вижусь с родителями. Мы знаем, что люди старшего поколения сейчас в группе риска. А семья моя, меня и не видит почти. Знаете, уходишь - еще спят, приходишь - уже спят. В этот период повышенной готовности мы работаем 24 часа в сутки семь дней в неделю. Сложно в этот период всем. Я знаю, что люди стали реже видеться со своими родными и близкими. Но другого рецепта, чтобы остановить распространение инфекции, нет пока. Социальное дистанцирование - лучшее, что могут сейчас предложить санитарные врачи. Надеюсь, что появится вакцина и препараты, но инфекция новая, она представляет особую угрозу. И мы должны думать о здоровье всех вокруг. Это наша коллективная ответственность и коллективная безопасность.

Айна Утибаева:

- Мы надеемся, что работа врачей, модернизация медицинских учреждений области и наш волжский климат и иммунитет помогут победить болезни и вирусы

Дмитрий Азаров:

- Я тоже надеюсь. Признаюсь вам, в феврале я сам переболел воспалением легких. Много сейчас размышлений у врачей, был это COVID 19 или нет. Об этом не принято рассказывать, я и не рассказывал. Но знаю, что много людей переживает. Эта информация к тому, что все мы в одной лодке. И председатель правительства РФ победил болезнь, и министры. У нас среди членов регионального правительства тоже есть заболевший. Никто не застрахован, к сожалению. Напряженные дни. И когда рабочий график не соответствует нормам САНПИН, а у меня он никогда не соответствовал, это создает определенные предпосылки для болезни. Я искренне надеюсь, что сейчас люди отдохнули, пообщались с близкими, набрались сил и с новыми силами приступят к работе.

Лагеря, турбазы и санатории готовы к летнему сезону

Антон Черепок

Мы еще надеемся на наш климат волжский. Сейчас пригреет солнце… Наша область славится здравницами. Известно ли, как и когда начнут работать самарские санатории и турбазы?

Дмитрий Азаров:

Прогнозы сегодня сложно делать. В области нам удалось сдержать распространение инфекции за счет мер точечных. Мы не копировали другие регионы, что-то брали на вооружение, но где-то первыми принимали решение. Например, отправлять на карантин всех прибывающих из других регионов, контролировать прибывающих в аэропорт и вокзалы. Да, были сбои, срабатывал человеческий фактор, не всегда четко выполнялось что-то. Но мы наладили работу, сдержали распространение инфекции тогда, когда система регионального минздрава не была готова. С 16 марта я возглавил штаб, до 28 апреля больницы и медперсонал обеспечили всем необходимым оборудованием и средствами защиты. Вот главное наше общее достижение и достижение всех тех, кто соблюдал режим. Тех, кто не допустил распространение инфекции, когда мы не были готовы. Сейчас мы готовы, мы превысили показатели нормы обеспеченности местами в больницах на тысячу коек. Готовы к худшему сценарию развития, но надеемся на лучшее.

Что касается санаториев и турбаз, две – три недели понадобится на стабилизацию ситуации. Потом можно начать прогнозировать открытие летних учреждений. Родители ждут записи в детские оздоровительные лагеря. В это время уже обычно все было распределено. Скажу, что сейчас все летние лагеря готовы принять детей. А вот когда можно будет открыть их, скажут санитарные врачи

Губернатор рассказал о том, как пройдут летние события в СамареФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Грушинский уйдет в онлайн?

Антон Черепок:

- Думаю, что этим летом наши турбазы не будут пустовать. Ведь за границу выезжать еще опасно. Обычно в Самаре летом столько мероприятий, фестивалей, что и выезжать никуда не нужно. Не зря родился мем «Самара - город-курорт». Известно уже, какие летние традиционные мероприятия состоятся, а какие перенесут на следующий год? «Рок над Волгой» должен был возродиться наСамара Арене, будет ли «Грушинский фестиваль»?

Дмитрий Азаров:

- Я горжусь тем, что причастен к созданию фестиваля «Рок над Волгой». Благодаря ему весь мир узнал о Самаре. Сотни тысяч людей приезжали в регион. Сейчас я в контакте с организаторами. Очень жаль,что инфекция стала препятствием в этом году. Но мы прорабатываем вопрос и возможно мы проведем фестиваль в онлайн-режиме. К 21 июня провести фестиваль на «Самара Арене» просто невозможно, такие масштабные события мирового уровня нужно готовить заранее. Зимой, когда никто не мог прогнозировать развитие пандемии, звезды начали отказываться от участия в фестивале. И их можно понять. Риски велики. Но фестиваль не отменен, а перенесен. Сроки мы обсуждаем. Организаторы люди креативные, скоро станет известно, будет ли «Рок над Волгой» в онлайн режиме в этом году.

Грушинский фестиваль тоже думаем перенести в этом году в онлайн-режим. У Груши есть такой опыт, кстати. Ведь отбор участников проводят по интернету. Я понимаю, что никакой интернет не заменит общение «глаза в глаза», особенно, когда это фестиваль авторской песни. Это ведь общение, тепло сердец, это уникальная атмосфера места, где проходит фестиваль. Возможно, в этом году будет симбиоз онлайн и офлайн Грушинского фестиваля. Есть надежда, что эпидситуация улучшится к июлю. Повторю, прогнозировать сложно и это предположения. Провести фестиваль по интернету – вызов. Но технологии развиваются, и авторская песня будет меняться, это неизбежно. Будем обсуждать, в каком формате проведем все наши замечательные летние события.

Антон Черепок:

- Я как участник движения «Том Сойер Фест» не могу не спросить, наш фестиваль этим летом тоже в непростых условиях окажется. Неизвестно, сможем ли мы организовать и провести ремонт выбранных домов

Дмитрий Азаров:

- Что-нибудь придумаем, Антон. Ведь строительные работы разрешены с начала апреля. При соблюдении всех требований – соблюдения дистанции, защиты участников замечательный фестиваль восстановления исторической среды возможно провести. Я попрошу санитарных врачей правильно организовать работы, чтобы «Том Сойер Фест» не прекращал свое удивительное победное шествие по городу и далеко за пределами области. Я горжусь, что эта замечательная инициатива родилась в Самаре и благодарю всех, кто причастен к этому движению. МЫ будем поддерживать волонтеров.

«Если поторопимся, перечеркнем все прежние усилия»

Айна Утибаева:

- Сейчас постепенно мы выходим на работу. Все ждут от вас, Дмитрий Игоревич, обнадеживающих слов, что скоро все закончится…

Дмитрий Азаров:

- Скоро все плохое закончится, а хорошее продолжится. Сейчас много вопросов по поводу того, что вышли на работу. Но я ведь понимаю, что всем нужно семью кормить. Нам удалось найти разумный баланс между ограничениями и запуском экономики. Последствия будут тяжелые. Поддержка бизнеса будет, но и на свои силы людям надо рассчитывать. Я сам работал в бизнесе, знаю, что такое ответственность за трудовой коллектив. Помню, как пришел на «Тольятти Синтез Каучук». Мне было 28 лет. И вот тогда я приходил в цех разговаривать с людьми, которые полгода не получали зарплату. Времена были сложные, но я никогда не допускал задержек зарплаты. Надеюсь, что бизнесмены смогут увидеть в сложностях возможности для развития. А мы будем поддерживать, помогать.

Я напомню, что выход на работу - исключение. Работодатель должен позаботится о безопасности коллектива. Много зависит от самих людей, от нас с вами. Все хотят вернуться к нормальной жизни. Но если мы сейчас поторопимся, то перечеркнем все, что удалось сделать за эти полтора месяца. Все, в чем мы себя ограничивали, пойдет насмарку. Ведь у нас в губернии не было драконовских мер. Полицейские патрули (спасибо им огромное за работу!) тактично объясняли, провожали людей домой, и только злостных нарушителей штрафовали. Я верю, что мои земляки - это люди, которым не нужен надзиратель. Это люди, которые понимают, как важно соблюдать меры безопасности. Это позволит нам быстрее выйти из режима ограничений.

Я искренне благодарю за работу всех врачей, сотрудников скорой помощи, всех медицинских работников, рискующих своим здоровьем ради нашего здоровья. Я благодарю педагогов, которым нелегко пришлось в эти месяцы обучать детей. Благодарю волонтеров. Всех, кто продолжает работать сегодня ради всех нас!

Дмитрий Азаров побывал в редакции КП-СамараФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А В ЭТО ВРЕМЯ

Прямо из эфира губернатор Дмитрий Азаров позвонил главному редактору Владимиру Сунгоркину и поздравил с 95-летием.

Дмитрий Азаров:

- Владимир Николаевич, я, пользуясь случаем, хочу вас пригласить на новую стройку - строительство моста через Волгу под Тольятти. В хорошую погоду оттуда можно рассмотреть вышку АвтоВАЗа. Это крупный проект, один из крупнейших примеров государственно-частного партнерства в стране, определяющий в проекте автодороги “Европа - Западный Китай”. Приезжайте. Летом можем и поработать, и, конечно, отдохнуть на волжских берегах. Где еще отдыхать, как не на Волге, этим летом.

Владимир Сунгоркин:

- Постараюсь, Дмитрий Игоревич.Мы, в свою очередь, с удовольствием ждем вас в Москве, в «КП», когда все это закончится!

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