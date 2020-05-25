2020-05-25T11:53:36+03:00
Общество

Дмитрий Азаров: "Хочу суперспособность - высыпаться за 15 минут"

По комсомолькой традиции главе региона предложили без раздумий ответить на простые вопросы
Айна УТИБАЕВА
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Дмитрий Азаров ответил на вопросы шуточного блицаДмитрий Азаров ответил на вопросы шуточного блицаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Дмитрий Азаров в прямом эфире на радио КП-Самара 98,2 FM ответил на вопросы комсомольского "блиц-опроса" и рассказал, как зовут его собаку, что он ест на завтрак и о чем мечтает больше всего

- Что вы ели на завтрак?

- Пшенку, пшеную кашу

- Вы сами покупаете продукты?

- Бывает, но это парализует работу предприятий

- Сколько стоит хлеб?

- 18 р50 коп - городская булка.

- Кошки или собаки?

- Собаки, конечно. Вы видели в моем инстаграме самоеда. Это собака моих близких родственников, ее привозят ко мне, когда хозяева уезжают. Самоед – удивительное животное, всем рекомендую. А зовут ту собаку Олаф.

- Вы умеете готовить?

- Умею. Когда уезжал в Москву, семья оставалась в Самаре, да и сам я не считал себя москвичом никогда. Научился тогда и супы готовить, и мясо, и капусту цветную в панировке люблю жарить. Не только шашлык и яичницу.

- Любимое время года?

- Лето.

- "Твиттер" или "Инстаграм"?

- Обе эти соцсети хороши для общения с людьми.

- Какая песня сейчас звучит у вас в голове?

- «Комсомольцы- добровольцы»

- Дайвинг или йога?

- Баскетбол!

- Какое животное сидит у вас внутри?

- В зависимости от обстоятельств - разные

- Какие у вас недостатки?

- Я избыточно требователен к людям, скуп на похвалы. Но я работаю над собой. Могу поздно вечером позвонить и признать, что где- то я был не прав,поблагодарить за работу.

- А достоинства?

- Требовательность к себе

- С чем обычно пьёте кофе?

- Я просто черный кофе пью

- Какой суперспособностью хотели бы обладать?

- Высыпаться за 15 минут. За три часа уже умею

- Вас легко вывести из себя?

- Сейчас уже нет

- Квартира или загородный дом?

- Главное, чтобы близкие были рядом

- Любимый мультфильм?

- “Падал прошлогодний снег”

- Вы дрались когда-нибудь?

- Конечно, а как иначе. Мальчишка чтоб рос, и не дрался. И студентом тоже бывало дрался.

- Скажите что-нибудь по-губернаторски!

- Вместе мы сможем больше!

"Скажите что-нибудь по-губернаторски!" Блиц-вопросы губернатору Самарской области Дмитрию Азарову на радио "Комсомольская правда - Самара"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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