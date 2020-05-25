Дмитрий Азаров: "Хочу суперспособность - высыпаться за 15 минут"
Дмитрий Азаров в прямом эфире на радио КП-Самара 98,2 FM ответил на вопросы комсомольского "блиц-опроса" и рассказал, как зовут его собаку, что он ест на завтрак и о чем мечтает больше всего
- Что вы ели на завтрак?
- Пшенку, пшеную кашу
- Вы сами покупаете продукты?
- Бывает, но это парализует работу предприятий
- Сколько стоит хлеб?
- 18 р50 коп - городская булка.
- Кошки или собаки?
- Собаки, конечно. Вы видели в моем инстаграме самоеда. Это собака моих близких родственников, ее привозят ко мне, когда хозяева уезжают. Самоед – удивительное животное, всем рекомендую. А зовут ту собаку Олаф.
- Вы умеете готовить?
- Умею. Когда уезжал в Москву, семья оставалась в Самаре, да и сам я не считал себя москвичом никогда. Научился тогда и супы готовить, и мясо, и капусту цветную в панировке люблю жарить. Не только шашлык и яичницу.
- Любимое время года?
- Лето.
- "Твиттер" или "Инстаграм"?
- Обе эти соцсети хороши для общения с людьми.
- Какая песня сейчас звучит у вас в голове?
- «Комсомольцы- добровольцы»
- Дайвинг или йога?
- Баскетбол!
- Какое животное сидит у вас внутри?
- В зависимости от обстоятельств - разные
- Какие у вас недостатки?
- Я избыточно требователен к людям, скуп на похвалы. Но я работаю над собой. Могу поздно вечером позвонить и признать, что где- то я был не прав,поблагодарить за работу.
- А достоинства?
- Требовательность к себе
- С чем обычно пьёте кофе?
- Я просто черный кофе пью
- Какой суперспособностью хотели бы обладать?
- Высыпаться за 15 минут. За три часа уже умею
- Вас легко вывести из себя?
- Сейчас уже нет
- Квартира или загородный дом?
- Главное, чтобы близкие были рядом
- Любимый мультфильм?
- “Падал прошлогодний снег”
- Вы дрались когда-нибудь?
- Конечно, а как иначе. Мальчишка чтоб рос, и не дрался. И студентом тоже бывало дрался.
- Скажите что-нибудь по-губернаторски!
- Вместе мы сможем больше!
"Скажите что-нибудь по-губернаторски!" Блиц-вопросы губернатору Самарской области Дмитрию Азарову на радио "Комсомольская правда - Самара"
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