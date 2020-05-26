В Самаре достраивают Дворец спорта: что прямо сейчас происходит на площадке

Автор проекта Дворца спорта на улице Молодогвардейской в Самаре, архитектор Дмитрий Орлов показал, как строят здание будущего спортивного комплекса. Он опубликовал фотографии у себя на страничке в соцсети.

Закрывают внешний контур

– Сейчас строители заканчивают закрывать внешний контур здания – достраивают последний проем в стене со стороны здания «Газбанка», его оставляли для того, чтобы внутрь стройплощадки смогла заезжать техника, – рассказал Дмитрий Орлов журналисту «КП-Самара». – Также завершаются работы по монтажу перекрытий и крыши.

Монтаж кровли в самом разгаре. Фото: Дмитрий Орлов

Автор проекта будущего спортивного сооружения показал, как сейчас выглядит Дворец спорта. На фотографиях видно, что «коробка» здания практически готова, и уже понятно, как оно будет выглядеть. Между бетонным опорами нижней и верхней веранд оставлено много места – здесь будет стеклянный фасад.

У дворца спорта будет две террасы. Фото: Дмитрий Орлов

– Все, что не бетон, будет остекление, – написал Дмитрий Орлов. – Главный вход к трибунам будет с верхней террасы. С нижней террасы будет проходить вход в партер во время концертов, вход для маломобильных – всегда и без единой ступени к лифтам. Сильно надеюсь, что это пространство – обе террасы, верхняя и нижняя – будут доступны для всех и здесь будет место встреч и общения для горожан.

Опубликовано и фото будущих трибун. Они будут располагаться несколько асимметрично.

На очереди – остекление

Напомним, разрешение на строительство Дворца спорта было выдано минстроем в конце сентября 2018 года. Контракт был заключен с АО «Волгатрансстрой-9». На возведение здания понадобится почти два миллиарда рублей.

Здесь будет верхнее фойе. Фото: Дмитрий Орлов

Для строительства Дворца спорта рабочие используют 20 кубометров бетона и около 600 тонн металлоконструкций, в том числе арочные фермы-перекрытия 30 и 60 метров. Ледовая арена будет рассчитана на пять тысяч зрительских мест, кроме того, тут расположат дополнительные спортивные залы и конференц-залы, а центральную арену можно будет использовать также для проведения концертов и массовых мероприятий.

После того, как «коробка» будет готова, строители приступят к отделке и остеклению фасада и монтажу внутренних технологических конструкций. Как отметил Дмитрий Орлов, это должно произойти уже в ближайшее время.

Через верхнюю террасу будет основной проход к трибунам. Фото: Дмитрий Орлов

- Сейчас уже заключаются первые контракты на поставку необходимых комплектующих, - рассказал он.

Сдать Дворец спорта в эксплуатацию строители обещают в середине 2021 года.

Очертания Дворца спорта уже хорошо видны. Фото: Дмитрий Орлов

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