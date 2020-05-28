2020-05-28T11:38:41+03:00
Общество

Отмена фестиваля "Рок над Волгой" в Самаре в 2020 году: как вернуть билеты, будет ли перенесен

Стало известно об отмене фестиваля "Рок над Волгой" в Самаре в 2020 году. Рассказываем, как вернуть билеты, будет ли перенесен на следующий год
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Рок над Волгой должен был стать главным культурным событием годаРок над Волгой должен был стать главным культурным событием года
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Появилась информация об отмене фестиваля "Рок над Волгой" в Самаре в 2020 году. Долгожданное событие, возвращение которого анонсировал сам губернатор Дмитрий Азаров еще в прошлом году, к сожалению сдалось перед угрозой коронавируса. Организаторы объяснили, что до последнего дня старались придумать варианты сохранения фестиваля, но, к сожалению,сделать этого не получилось.

- Отмена фестиваля, несомненно, станет ужасным ударом для нашей команды и неизбежно повлечет серьезные финансовые последстви, - признались в агентстве, которое и должно было провести мероприятие.

Как вернуть билеты, купленные на фестиваль "Рок над Волгой" в 2020 году, организаторы объяснят немного позже. Сейчас они ждут сообщения от правительства о снятии ограничительных мер и после этого сообщат, что нужно будет сделать, чтобы получить деньги за билет.

Статья будет обновляться и мы обязательно напечатаем весь порядок действий по сдаче билета.

Также организаторы уверяют, что постараются провести фестиваль, как только это станет возможным. С наибольшей вероятностью, речь идет уже о 2021 годе. Напомним, что фестиваль "Рок над Волгой" проходил в Самаре с 2009 по 2013 годы. Он был бесплатный и размещался в поле. В 2019 году Дмитрий Азаров пообещал вернуть "Рок над Волгой". Фестиваль вознамерились провести в новом формате, то есть на стадионе "Самара Арена", при этом билеты сделали платными, так как количество мест получилось ограниченным. Несмотря на это, фестиваль вызвал интерес у самарцв и жителей России.

Хедлайнерами фестиваля должны были стать группа Papa Roach. Участие подтвердили Земфира, Би-2, Мумий Тролль и Сплин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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