«Такое в голове не укладывается, она милейшей души человек!»: в Самарской области 84-летнюю бабушку убили из-за пенсии

Убрали за собой

Зверское убийство шокировало всех жителей небольшого поселка Соловьево и соседних населенных пунктов. В последние дни там только об этом и говорят. Не удивительно, ведь жертвой стала 84-летняя бабушка Дуся, которую тут любили и уважали.

— Множественные ножевые в спину, проломлена голова и перерезано горло от уха до уха, — озвучивают корреспонденту «КП-Самара» страшные подробности местные жители. — Такое в голове не укладывается!

Тело несчастной обнаружили в понедельник, 18 мая. К пенсионерке пришла ее социальный работник и увидела жуткую картину. На место сразу прибыли силовики. Расправу, считают правоохранители, учинили за два дня до обнаружения тела — в субботу.

— Тот, кто это сделал, за собой убрал. В доме все помыли тщательно, — говорит источник, знакомый с ситуацией. — По факту преступления сразу возбудили дело по статье 105 УК РФ.

Путаница в показаниях

Подозреваемых оперативники нашли сразу. 64-летняя почтальонша Галина Рогонова, ее сын Алексей, который на 20 лет моложе, и их сосед — Виктор, ему 40 лет. Как «Комсомолка» уже писала ранее, сыщики пришли к выводу, что целью злодеев были пенсия убитой и ценности, находящиеся у нее дома.

— С места происшествия и у подозреваемых изъяты несколько ножей и другие улики. Все трое задержаны, — информируют правоохранители.

Как стало известно, фигуранты не очень-то хотят признавать свою вину. Из показаний Рогоновой следует, что она просто хотела отнести пожилой женщине полагающиеся ей выплаты:

— Объясняет, что несла ей пенсию в десять вечера. Якобы до этого она приходила, но ее дома не было. Хотя та всегда находилась дома. Это были первые ее показания, сейчас уже другие.

«Она редко оставалась одна»

Знакомая семьи погибшей Татьяна Васильева (личные данные изменены) рассказывает, что бабушка Дуся в Соловьево в последнее время и не бывала. Только по делам, как и в этот раз.

— Ее дочь забрала к себе. В этот раз она просто на время приехала в свой дом, чтобы посмотреть, что да как, и получить пенсию, — рассказывает Татьяна. — Около ее дома заброшенный участок, там не очень людно. Одно время у нее племянница жила, к ней постоянно ходила соцработник, так что нельзя сказать, что была без присмотра.

Она описывает потерпевшую как «милейшей души человека»:

— Мы даже и не знаем ее имени полного — для всех бабушка Дуся. Кондратьева. Замечательная, добрая, не скандальная, бодренькая и веселая бабушка. Возраст солидный, поэтому дочь ее и увезла, переживала за нее.

От почтальонши такого никто не ожидал

Того, что произошло, не ожидал никто. Поселок спокойный, криминала тут отродясь не было.

— Самое плохое, что происходило, это мужики подраться могли слегка. Но чтобы кто-то из местных пошел на такое — этого и представить нельзя! Поселок маленький. Все друг друга знают много лет, — признается Васильева.

Татьяна удивлена тем, что среди возможных преступников оказалась сотрудница почтовой службы. За ней ничего подобного не наблюдалось:

— Что про нее скажешь? Она и моим родным пенсию приносила, всегда приветлива, но, как и все, со своими проблемами. Поскандалить могла, но чтобы такое сотворить? Никогда б и не подумали.

А вот о сыне Галины мнение у людей не самое лучшее. Его знают как ярого поклонника спиртных напитков.

— Сын этой особы, скажем так, с низкой социальной ответственностью, выпивает. У него была семья и дети, но жена давно ушла из-за его образа жизни, да и со свекровью она не ладила, — продолжает наша собеседница. — Про второго мужчину давно не слышала. Он тоже любил выпить. Хотя, в отличие от первого, который не просыхал, хоть иногда, но работал.

Сейчас расследование продолжается. Следователи ищут доказательства. Злоумышленники находятся в СИЗО. Samara.kp.ru будет следить за развитием событий.

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