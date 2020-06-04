Как купить дом в Самарской области и не пожалеть об этом?

Многие мечтают о собственном доме. Особенно спрос заметен в период ограничительных мер, когда многие горожане оценили преимущества загородной недвижимости и задумались о коттедже на природе. Однако, увы, такая покупка не всегда оказывается удачной. Вместе с экспертами разбираемся, что может пойти не так и как купить дом в Самарской области и не пожалеть об этой покупке уже через пять лет.

Думал рай, а оказалась вечная стройка

Эксперты отмечают, что сейчас покупать дома лучше в коттеджных поселках. Тут и развитая инфраструктура, и общественные пространства, и заботы обо всем этом лежат на плечах профессиональной управляющей компании. Но, увы, многие коттеджные поселки в России не достраиваются, а люди, которые покупают там недвижимость, разочаровываются в покупке.

Почему так? Специалисты строительной компании ASSET выделяют три основные причины, по которым «райские» коттеджные поселки остаются только планами.

Погоня за прибылью. Так происходит, во-первых, когда у застройщика цель заработать стоит выше, чем создать комфортный для проживания коттеджный поселок.

- В погоне за прибылью урезаются траты на качественные материалы и сервис. В таком случае продажи идут медленнее, поселок не пользуется высоким спросом, а количество недовольных клиентов со временем только растет. Это приводит к замедлению или остановке строительства. На наш взгляд, это основная ошибка застройщиков, - отмечают в компании.

Нужны профессионалы. Второй причиной может быть отсутствие хорошей профессиональной команды.

- Для того, чтобы создать комфортный и качественный коттеджный поселок, нужны хорошие специалисты. Архитекторы, проектировщики и дизайнеры - для разработки концепции поселка и проектов домов. Маркетологи и менеджеры, чтобы быстро шли продажи. Прорабы и технические специалисты для качественного строительства. Ну и, конечно, «продуктолог», кто продумывает философию поселка. Принимая решения при создании поселка, он исходит из того, какой жизнью будет жить поселок через 10 лет. У многих застройщиков есть прекрасная идея создания качественного продукта, но, к сожалению, нет сильной команды для ее реализации, - отмечают в ASSET.

Внешние факторы. Еще одна существенная проблема - давление, которое основатель поселка, застройщик получает извне.

- Это могут быть экономические кризисы в стране, которые влияют на спрос и покупательскую способность клиентов. Также могут происходить спады в продажах по другим причинам, приходится справляться с кассовыми разрывами. Может появляться обесценивающее мнение, когда поселок и дома подвергаются неконструктивной критике, - перечисляют в компании ASSET. - Все это влияет на реализацию коттеджного поселка. Но если девелопер все это выдерживает, со всем этим справляется, то в конечном итоге он создаст хороший поселок, в котором комфортно проживать.

Как выбирать застройщика и сравнивать коттеджные поселки, «Комсомолка» уже писала ранее.

Купил дом и не разочаровался

Даже если вы определились с коттеджным поселком, переехали и наслаждаетесь загородной жизнью, уже через год что-то может пойти не так… Часто радость от проживания в своем доме со временем угасает. Отчасти такое случается потому, что у застройщика должна быть цель не только построить и сдать дома, но и сделать со временем поселок еще лучше. Это возможно, когда девелопер берет на себя ответственность за благоустройство поселка, поддержание чистоты и внешнего вида, создание атмосферы добрососедства. Он не отходит от дел после сдачи поселка, а оказывает высокий сервис в рамках обслуживающей организации. Яркий пример - коттеджный поселок ЯР ПАРК от застройщика ASSET.

Добро пожаловать в ЯР ПАРК!

В чем плюсы? Во-первых, разработана концепция поселка. В ней учтены вещи, которые будут реализованы после завершения строительства с участием жителей.

Так, в коттеджном поселке ЯР ПАРК предусмотрено место для спортивной площадки. Сами жители решают, что именно они хотят разместить на ней. Тут будут игровая площадка, турники, теннисные столы, а также резервная зона, на которой в будущем жители организуют то, что захотят. Это может быть беседка или амфитеатр для детей.

Спортивная площадка

В этом году в День Победы, 9 мая, жители ЯР ПАРКа посадили здесь аллею – каждое дерево посажено отдельной семьей и подписано. Пройдет 5-10 лет, деревья вырастут, и эта история будет накладывать позитивный отпечаток. Многие уже усиленно ухаживают за своими деревьями, с гордостью рассказывают гостям и родственникам, «как высаживали эту красавицу-сосну».

Зона для активного отдыха

В парковой зоне есть гильза, в которой в будущем будет заложена капсула времени. Жители напишут свои пожелания, поместят их в нее, и спустя годы будущее поколение сможет их достать и прочитать напутствия.

Парковая зона

Ежегодно в ЯР ПАРКе проводят конкурсы среди жителей поселка. В 2020 году ЯР ПАРК наградил 3 семьи в следующих номинациях:

- «Лучшая придомовая территория»,

- «Лучший новогодний дом»,

- «Лучшая вовлеченность в жизнь поселка».

Жители ЯР ПАРКа и сами участвуют в улучшении поселка, регулярно выходят на субботники, вычищают лес, убирают мусор на берегу реки Сок. И это не один субботник весной, а система субботников с определенной периодичностью. Они направлены на то, чтобы улучшить поселок и прилегающую территорию. Рядом с ЯР ПАРКом расположен лес 10 га. Через 5-7 лет застройщик планирует привести его в ухоженное состояние, сделать дорожки и превратить его в благоустроенное место для отдыха, прогулок и спорта.

Все эти мероприятия укрепляют концепцию, что дом – это не только ваши 6 соток, но и вся территория поселка, а также территория за пределами поселка.

Поселок, в котором уютно

Во-вторых, это постгарантийное обслуживание. По гражданскому кодексу застройщик несет гарантию 5 лет. Нет коттеджных поселков, где все построено идеально. Всегда есть какие-то недочеты: со временем где-то брусчатка треснула, где-то плитка лопнула и т.д. Каждый год ранней весной сотрудники компании ASSET узнают у жителей, какую реставрацию в их доме необходимо выполнить. И реализовывают это.

У жителей есть возможность заказать и какие-то дополнительные работы, например, благоустроить участок, выложить дорожки и т.д. Эти работы организованы массово. Застройщик выделяет рабочих не на 1 дом, а сразу бригаду на несколько домов. Так для жителей эти работы обходятся дешевле.

При планировании коттеджного поселка ЭКО ПАРК застройщик заложил 5 миллионов рублей для будущего обслуживания, содержания поселка в хорошем состоянии.

Коттеджный поселк ЭКО ПАРК

В-третьих, сервис. Качество жизни людей можно улучшить только очень хорошим сервисом, поэтому большое значение имеет, как будет работать в поселке обслуживающая организация. В поселке ЯР ПАРК это ТСН. Оно занимается абсолютно всем: озеленяет поселок, убирает снег, вывозит мусор, обеспечивает поселок инженерными коммуникациями. И если организация работает хорошо, то качество жизни в поселке, соответственно, будет лучше. Посмотреть, как работает в поселке обслуживающая организация, можно в видео «Три составляющие сервиса».

Помните: при выборе коттеджного поселка важно побывать в уже построенных и заселенных поселках застройщика, оценить качество жизни в них. А также обязательно выяснить, кто берет на себя ответственность за дальнейшее поддержание, развитие и благоустройство строящегося поселка.

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