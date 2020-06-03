«Им все равно, что он падает и страдает»: тольяттинскому ребенку с застывшей ухмылкой на лице не хотят ставить диагноз

Беда длится годы

Уже четвертый год Елена Нуфер из Тольятти борется за здоровье своего 6-летнего сына Артема. Мальчик страдает после того, как его вакцинировали от полиомиелита — его лицо застыло в ухмылке, проблемы есть с движениями.

— Он с утра с трудом встает. Ноги болят, с шеей проблемы. Говорить ему тоже с трудом удается, — рассказывает Елена корреспонденту «КП-Самара».

Длительное время Артема Нуфера реабилитировали непонятно от чего. Состояние его становилось только хуже. Диагноз «полиомиелит, вызванный вакциной» поставили только в 2017 году в Израиле.

Дошло до того, что историей Артема заинтересовались следователи. В 2018 году они возбудили уголовное дело по факту оказания врачами услуг, не соответствующих требованиям безопасности, но вскоре его закрыли, никого не наказав. Лишь после вмешательства команды адвокатов «Гордон и сыновья» председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал возобновить расследование. Но сейчас семья Нуферов столкнулась с новыми проблемами.

«Меня хотят отправить в психдиспансер»

— Наши медики намеренного послали в Москву эпикризы, не отвечающие действительности. Соответственно, в связи с этим нас не пускают в столицу — на госпитализацию, реабилитацию. А что? Оснований нет, ребенок здоров по документам, просто проблемы с нервами лица, — делится Елена.

Недавно многодетная мама присутствовала на обсуждении своей проблемы специальной комиссией. Результаты встречи ее шокировали:

— Они сказали, что меня нужно лечить в психдиспансере! Что у меня идея, понимаете? Меня запугивали тем, что в больницу уложат. Самое страшное, что Темке нужна помощь. Он падает, спотыкается, страдает — на это им всем все равно.

Здоровье ребенка испортилось после вакциныФото: Предоставлено "Комсомолке"

Наша собеседница признается, что давление, оказываемое на нее, очень пугает. Угроза сейчас появилась для всей семьи — там помимо Артема еще двое детей.

— Катя Гордон тоже в шоке от этой ситуации. Мы с ней поддерживаем связь, общаемся. Больной ребенок оказался никому не нужным, более полугода нет реабилитации, а делать ее здесь, где не могут правильно определить болезнь, я боюсь, — признается Нуфер.

Вся надежда на главу СК

«Гордон и сыновья» продолжают оказывать благотворительную поддержку тольяттинской семье. Но адвокаты признают, что добиться положительного результата крайне трудно.

— Медицинские работники в регионе не подтверждают ребенку правильный диагноз, а московские клиники также не хотят признать факт заболевания. Получается замкнутый круг, — говорят представители юридической компании. — Учитывая то, что в России, как и во всем мире, есть очевидное антивакцинальное лобби, добиться справедливости крайне сложно. Мы прилагаем все возможное в поддержку семьи Артема Нуфера, чтобы справиться с тяжелой постпрививочной болезнью ребенка. Сейчас ждем назначения встречи у Александра Бастрыкина.

На главу Следственного комитета у Нуферов и их представителей особая надежда. Они верят, что Бастрыкин установит личный контроль за делом, срок расследования которого многократно продлевался. Врачи в свою очередь официальных комментариев по этой истории не дают. Как поделился с samara.kp.ru источник из медицинской сферы, проблема не столь очевидная: - Полиомиелит - редкий диагноз в наше стране. Его отличительные признаки - временные или постоянные параличи, онемение различных нервов. Здесь есть подобные признаки, но вероятность того, что это случилось после вакцинации, кажется маловероятной. Их тщательно проверяют и подобные вещи просто недопустимы. Недаром же расследование уже закрывали, видимо, причастность медработников к болезни ребенка не была установлена. В данном случае Артему ставят невропатию лицевого нерва. Признаки схожие. Возможно, у него просто есть сопутствующие заболевания. Сейчас разбирательства продолжаются. Родители Артема Нуфера надеются, что они помогут изменить ситуацию в лучшую сторону. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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Артем Нуфер почти перестал двигаться и начал задыхаться, его родители бьются за то, чтобы медики поставили сыну правильный диагноз (подробности)