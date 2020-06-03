"Гоните детей гулять": врач рассказал, как вернуть секс в отношения на самоизоляции

Корорнавирусные будни, когда семейные пары оказались заперты в тесной квартире чуть ли не на 24 часа, больно ударили по романтике отношений. Людям пришлось много разговаривать, часто сталкиваться друг с другом. Мелькающая перед глазами вторая половинка, как выяснилось, может и раздражать. И многие в результате только вздыхают: секс куда-то пропал из спальни. Что же делать? Побеседовали с сексологом Олегом Сабанцевым и делимся самыми интересными советами для тех, кто заскучал.

- Как вернуть секс в отношения?

- Сама ситуация неопределенности, раздраженности - непонятно что будет с эти коронавирусом - передается и на сексуальные отношения. Ну и конечно, если мы говорим, что пара вертится в собственном котле, постоянно находится друг с другом, не имея социальных контактов с другими людьми, то это вносит рутину, нет разнообразия.

Эмоциональная сторона страдает в первую очередь. Психологически здесь важно найти эмоциональную струну, на основе которой можно строить сексуальные отношения. Как правило, в этой роли выступают дети. Пара начинает вспоминать, какие у них дети хорошие.

Есть масса анекдотов, когда женщина рассматривает свой свадебный альбом. Для мужчины такие возвращения в ту пору не совсем понятны. Просто у женщины был сильный эмоциональный всплеск, она пытается вернуться в эти отношения. Поэтому можно строить отношения на основе свадебных фотографий – это тоже работает. Могут быть другие эмоциональные контакты, просто надо их искать и общаться друг с другом.

- Секс-игрушки смогут оживить отношения?

- Само по себе применение секс-игрушек ничего плохого не несет. Для разнообразия сексуальной жизни они приемлемы. Но есть определенные моменты, связанные с техникой использования. Главное, чтобы секс игрушки не подавляли и не заменяли сексуальную жизнь.

Что касается просмотра порно – в этом нет ничего плохого. Мужчины, женщины склонны фантазировать, думать о новых ощущениях. Просмотр сексуального контента подразумевает реализацию определённых элементов, которые не могут быть реализованы в паре.

До сих пор встречается мнение, что секс – это грязь. Это неправильно. Не было бы секса – не было бы нас. И от секса надо получать удовольствие. Секс надо рассматривать как естественный процесс, как еду или сон. Секс – это не плохо и не хорошо. Иногда сексу придают слишком сильное значение или наоборот слишком малое.

В отношениях без романтики ни шагуФото: Мария ЛЕНЦ

- Нужно ли говорить о сексе?

- Здесь нас выручает язык мимики и жестов, если кто-то не может сказать «половой член», «влагалище», «грудь», еще какие-то вещи. Сексуальные отношения не начинаются со входа во влагалище. Пришел мужчина домой, открыл дверь, его встречает жена. Они встретились взглядами, промелькнула искорка, лёгонький поцелуй, объятия – все это настраивает на позитивный лад.

Если секс начинается с небольших, мелких фрикций, так и в развитии сексуальных отношений происходит. Небольшие прикосновения, ласки эрогенных зон друг друга. Часто мужчинам в этом приписывают активную роль, на самом деле это не так, женщины тоже могут участвовать в ласках. Другое дело, что эрогенные зоны различны. У мужчин чаще все они сосредоточены в области гениталий, у женщин они разбросаны по всему телу. Это мужчинам дает карт-бланш – наносить на контурную карту эрогенные зоны своей любимой и использовать их, чтобы доставить ей максимальное удовольствие.

- Что делать, если в изоляции секс неинтересен? Дети постоянно рядом, все слышат и хихикают. Супруги постоянно прислушиваются, не слышно ли их в детской? Да и не хочется ничего в такой обстановке многим. Либидо притупилось об пижаму и подушку. Вместо секса – сериалы.

- Дети могут воспринимать половой акт как акт насилия мужчины над женщиной, если родители не объяснили, что секс – это нормально, что папа любит маму. Трехлетнему ребенку этого будет достаточно. С 12-летним подростком сложнее. Даже если вы объяснили, что секс – это хорошо, но заниматься им нужно не прилюдно, а ребенок с вами в одной комнате, выходит и правда некрасиво. Можно отправить ребенка прогуляться или еще что-то такое придумать. Главное – в любом возрасте объяснить, что секс – это нормально.

- Как повлиять на продолжительность секса?

- Известные американские ученые проводили исследование в 60-х годах и выяснили: средняя продолжительность полового акта всего 2-3 минуты. Но в начале 2000-х годов в России было заседание урологического общества по поводу нарушения эякуляции. Вывели формулу: секс должен продолжаться столько, сколько необходимо для удовлетворения обоих партнеров. Понятия «быстро», «долго» не работают. Секс может длиться мало, но всех удовлетворять, а может в течение часа, но женщина не испытывает оргазм. Тут нужно рассматривать каждый случай индивидуально – как это можно решить.

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