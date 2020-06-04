Экспресс-методики, которые помогут самарцам встретить пляжный сезон во всеоружии

Самоизоляция самоизоляцией, а лето по расписанию! Считанные дни остались до открытия пляжного сезона. А вы готовы? Скажите честно, за время нахождения на карантине успели набрать 2-5-7 кг? Без паники! Помните, что психологи советуют не делать из этого трагедии, а принимать себя таким, какой ты есть. Тем более, некоторых из нас лишние килограммы вовсе не портят. Но если в ваши планы не входит обновлять весь летний гардероб, еще есть время, чтобы вновь обрести притягательные формы. Забегая вперед, подскажем: тем, кто находится в затяжном конфликте с диетами и спортзалом, на помощь придут специалисты Центра пластической хирургии многопрофильной клиники «Реавиз». Здесь навсегда избавят от непокорных боков, «ушей» на бедрах, подтянут поникший животик, создадут плавные линии фигуры…

А захотите в придачу ко всему новую прекрасную форму груди - ваша мечта исполнится!

Итак, об экспресс-методиках, которые помогут встретить пляжный сезон во всеоружии!