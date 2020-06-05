«Сгорели усы и ушки пострадали»: самарец запер в огненной комнате кошку своей сбежавшей возлюбленной

Без детей, но с кошкой

Вечером 3 июня дикая история разыгралась в Промышленном районе Самары. В Костромском переулке примерно в 20-45 начался пожар в одной из комнат местного общежития. В огне чуть не погибла кошка. А причиной ЧП стали любовные разборки.

— Там жила девушка, которая иногда любит выпить. Родительских прав ее лишили. Проживала долго время одна — вот с этой кошечкой, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» местная жительница Галина Попова (личные данные изменены).

По словам женщины, дама не отличалась примерным поведением. Но и особых проблем от нее не было. До поры до времени.

Ваня - ухажер

Недавно у хозяйки животного произошли перемены в личной жизни. У нее появился ухажер.

— К ней пристал молодой человек, Ваня. На вид ему лет 30. Знаем, что сидел. Первый раз за наркотики. Второй раз за кражу, — продолжает Галина.

Освободился по УДО Иван чуть больше месяца назад. Неизвестно, как прошло исправление в местах не столь отдаленных, но, видимо, не очень удачно. Последние события об этом свидетельствуют. С женщиной у него не заладилось.

— Он издевался над ней. А она заявление писать боится. Терпела все, — делится Попова. — Но в среду сбежала. Ваня ее найти не смог, взял и поджег диван. Закрыл дверь и ушел.

Кошку спасли, но потеряли

То, что разгорается пламя, заметили дети. Ребята сообщили на вахту. Вскоре на место событий прибыли пожарные, ликвидировали огонь и спасли четырехлапую, которая уже

Сейчас ищут животное и заботливых хозяев для негоФото: соцсети

лежала без сознания.

— Мы даже не знаем, как ее звать. У нее сгорели усы и ушки пострадали. Еще лапки обгорели, — говорит наша собеседница. — Ваню забрала полиция в 12 ночи, но спустя 3 часа он уже был дома. Не знаем, как с ним быть.

Выжившую кошку приютили соседи. Правда, не надолго. Сейчас она куда-то убежала. Жильцы общежития планируют найти бедолагу и отправить в приют, где для нее смогут найти любящих и заботливых хозяев.

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