Крупный самарский застройщик рассказал, зачем судится с мэром города Еленой Лапушиной, и заявил, что не намерен отказываться от планов по освоению спорного участка земли в самом центре города. Об этом журналисту «КП-Самара» 5 июня рассказали в самой компании – ООО «Самарский проект». Застройщик подтвердил, что по-прежнему заинтересован в запланированном ранее строительстве на участке бывшего завода 4ГПЗ и намерен выполнить все взятые на себя обязательства.

Напомним, о судебном иске ООО «Самарский проект» к мэру Самары Елене Лапушкиной стало известно в начале недели. Арбитражный суд Самарской области принял к рассмотрению иск, в котором застройщик просит аннулировать уведомление о расторжении контракта на комплексное освоение территории в границах улиц Осипенко, Радонежской, Челюскинцев и Мичурина в Октябрьском районе. Как объяснили в городском департаменте градостроительства, поводом для расторжения муниципального контракта послужило невыполнение застройщиком своих обязательств по составлению проекта планировки территории и расселении аварийного дома на ул.Осипенко, 10 – за два года, прошедшие с момента заключения контракта, это так и не было сделано. В то же время руководитель департамента градостроительства Сергей Шанов отметил – мэрия не против возобновления договорных отношений, но сделать это можно только через суд.

Замдиректора по развитию ООО «Самарский проект» Дмитрий Поляков заверил – компания готова выполнить все свои обязательства.

- У департамента градостроительства были претензии к составленному нами проекту планировки территории. Мы исправляли недочеты, но закончить работу в срок, к сожалению, не смогли по объективным причинам, - пояснил он. – Сейчас мы по факту выполняем все свои обязательства по этому контракту и не намерены отказываться от его реализации. В том числе намерены в ближайшее время заняться расселением аварийного дома. Так что суд – это не более чем неизбежная формальность