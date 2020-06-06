"Он был настоящим ангелом, но вирус убил его": житель Тольятти умер за неделю до собственной свадьбы

- Он был ангелом, всем помогал, слова плохого никому никогда не сказал, светлый, добрый, родной мой человечек, - едва сдерживает слезы жительница Тольятти Ольга. 6 июня для нее должен был стать самым счастливым днем, о котором с детства мечтают девчонки. С женихом Кириллом они планировали простую, скромную свадьбу: поход в ЗАГС, потом посиделки с родителями на даче. Но ничего не случилось. 2 июня 29-летнего Кирилла похоронили, вместо свадебного стола - грустные поминки. Даже проститься с самым родным и любимым мужчиной ни девушка, ни мама Кирилла по-человечески не смогли. Тело родственникам выдали в закрытом гробу.

В больнице Кирилл всем рассказывал, что хочет поскорее выздороветь и жениться на любимойФото: Из личного архива героя публикации

Лечили от тонзиллита, а легкие разрушались

Сейчас страшное начало мая девушка вспоминает как во сне. 10 мая у жениха Ольги поднялась температура, но какая-то несерьезная. всего 37 с небольшим. Парень списал все на переутомление: ездили на дачу, так было жарко. 11 мая Кирилл пошел на работу, но вечером почувствовал себя еще хуже. Измерил температуру - 38. В этот день Ольгу вызвали на работу, поэтому врачей молодой человек дожидался уже один. Девушка вспоминает, что ее любимый остался ужасно недоволен поведением врача:

- Звонит мне днем Кирилл, голос дрожит от ярости: врач пришла без маски, без перчаток, руки мыть не стала, уселась на кровать, а не на специально подготовленный для нее стул, - рассказывает девушка. - Она посмотрела горло, увидела налет и решила, что у него тонзиллит.

Тот же диагноз молодому человеку ставили еще два других врача. Меняли лекарства, но ему ничего не помогало: температура держалась стойко. Тест на коронавирус делать отказались – мол, вы не контактировали с больными, так что вам не положено. Хотите – сдавайте анализы сами и за свой счет. (Как это сделать - непонятно, ведь в коммерческих учреждениях принимают только людей без симптомов).

Кирилл занимался спортом и на здоровье никогда не жаловалсяФото: Из личного архива героя публикации

Борьба за жизнь

Все эти дни Кирилл находился дома - даже без подписки о самоизоляции. Конечно, никуда не ходил - самочувствие не позволяло.

16 мая Кириллу стало совсем плохо, Ольга вызвала «Скорую помощь», машина приехала через 8 часов, молодого человека отвезли на КТ. Исследование показало поражение 50% легких. Молодого человека сразу положили в больницу. Но Ольга рассказывает, что и там начались испытания и неразбериха.

- На следующий день ему сказали, что нужно повторное КТ и отправили его с 7 этажа на первый. Пешком, - рассказывает девушка. - Еле-еле он дошел, а ему там сказали, что КТ уже делали, больше не нужно. И отправили обратно – также пешком, с первого на 7-й этаж. Когда он доплелся до палаты, поднялся скандал – потому что он уже еле дышал, и выяснилось, что на КТ его должны были отвезти на кресле-каталке.

Утром 21 мая родственники получили от него последние весточки о самочувствии, потом он пропал. Через какое-то время удалось выяснить, что его забрали в реанимацию.

- Вот там его действительно пытались спасти, спасибо большое врачам, они сделали все возможное, - говорит Ольга. – Они потом рассказали нам, как он жаловался, что хочет поскорее выйти из больницы и жениться на любимой.

Но не вышло. Три дня в реанимации Кирилл был в сознании, 24 мая ему стало хуже, легкие перестали справляться, его ввели в медикаментозную кому, подключили к аппарату ИВЛ. 31 мая в 3.15 у него остановилось сердце, полчаса его пытались реанимировать, но не смогли. Официальное время смерти Кирилла Осипова – 3.40. Ему было 29 лет.

Молодые люди хотели расписаться и тихо отметить день регистрации со своими родителями на дачеФото: Из личного архива героя публикации

Ковид или нет?

По словам родственников, первый тест на коронавирус, который сделали Кириллу, показал отрицательный результат – но к тому моменту у него уже были повреждены легкие, так что тест мог быть ошибочным. В свидетельстве о смерти - вирусная пневмония. Что за вирус убил парня уже и не так важно, но родстенников преследует мысль, что если бы лечение начали раньше, все могло бы закончиться не так трагически.

- Тело нам отдали в закрытом гробу, плюс мы подписали документ о том, что обязуемся гроб не открывать и не подходить к нему ближе, чем на полтора-два метра, - рассказал корреспондентам «КП-Самара» брат погибшего Сергей.

Все друзья и коллеги любили и уважали КириллаФото: Из личного архива героя публикации

На похоронах родственники действительно держались на расстоянии от гроба, всем было страшно: 1 мая Кириллу исполнилось 29, 6 июня он должен был жениться, молодой, здоровый парень, спортсмен, постоянный посетитель тренажерки. И вдруг все это перечеркнуто. Почему?

Родственникам тело выдали в закрытом гробу

Родителям Кирилла сделали тест на COVID-19, он был отрицательный, но они все равно просидели 14 дней на самоизоляции. У невесты Ольги, хотя тест тоже был отрицательный, КТ показало поражение 5% легких, ей сказали, что у нее двусторонняя пневмония, которую можно лечить и дома. У девушки была небольшая температура.

"КП-Самара" продолжит разбираться в ситуации, ответить на вопросы родственников должны медики в Тольятти и представители минздрава региона.

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Сергей думал, что болен обычной простудой, пока КТ не показала, что у него работает только 5% легких. Каким чудом он выжил и когда будет дышать сам, врачи не могут и предположить (подробности)