«Врачи смотрели на меня и не понимали, почему я еще жив»: откровения больного коронавирусом из Тольятти

Житель Тольятти переболел коронавирусом и почти разучился дышать самостоятельно. Журналисту КП-Самара он рассказал, как боролся с инфекцией, как работают врачи с тяжелыми больными и поделился историей поиска "домашнего" кислородного концентратора, который сейчас дороже золота.

"У вас осталось 5% легких"

Сергею 68 лет, он живет в Тольятти, в марте он в одной рубашке менял шины, вскоре поднялась температура. «Обычная простуда», - подумал мужчина, пару дней полечился сам, потом вызвал на дом врачей, те послушали легкие и прописали антибиотики.

«Простуда» оказалась какой-то прилипчивой. Прошло две недели, температура держалась на отметке 37,5 градусов, после появился неприятный кашель.

4 апреля супруга отвезла Сергея в Медгородок. Описали врачу ситуацию, тот назначил КТ, а когда увидел результат ахнул: легкие поражены, в работе только 5% от общего объема. При этом пациент дышит, стоит на ногах и разговаривает.

Его, разумеется, тут же госпитализировали и сделали анализ на COVID-19. Уже на следующее утро врачи получили положительный результат.

- Я не знаю, где мог подхватить его, - недоумевает в разговоре с корреспондентом «КП-Самара» Сергей. – Ни я, ни мои знакомые никуда за границу не ездили. До меня коронавирусом никто не болел. Уже после того, как меня положили в больницу, выяснилось, что я успел заразить супругу.

К счастью, у нее болезнь протекала в легкой форме: она немного кашляла, перестала чувствовать вкус продуктов на некоторое время. Она переболела дома и спустя две недели уже пыталась «прорваться» к мужу – Сергей попал на три недели в реанимацию в тяжелом состоянии.

Три недели пациент провел в реанимацииФото: Светлана МАКОВЕЕВА

"Не хотите в искусственную кому? Дышите!"

- В первую же ночь, как я оказался в больнице, меня знобило, врачи делали какие-то уколы, - вспоминает мужчина. – С утра, когда коронавирус подтвердился, за мной пришли «люди в скафандрах» и забрали меня в инфекционное отделение. Днем я разговаривал с дочкой по телефону и вдруг почувствовал, что мне не хватает воздуха, как будто душит кто. Меня тут же отвезли в реанимацию.

Аппараты, подающие кислород, не помогали, капельницы – тоже. Тогда встал вопрос об искусственной вентиляции легких. Мужчина признает: с аппаратом ИВЛ было очень сложно – для каждого вдоха и выдоха приходилось прилагать усилия. Врачи говорили, что легким надо «раздышаться».

- Я прямо взмолился: «Миленькие, ну подключите вы меня к этому аппарату, как в фильмах показывают! Чтобы он сам за меня дышал». А мне говорят: для этого вас в искусственную кому придется ввести, и шансы, что мы вас оттуда не вернем, весьма высоки. Так и пришлось самому дышать, - рассказывает Сергей.

В реанимации он провел три недели и все это время поражался доброжелательности и терпению врачей. Пациенты ведь разные бывают: кто-то капризничает, другие ругаются. По словам Сергея, одного особо буйного соседа, который ни в какую не хотел дышать при помощи ИВЛ, медикам даже пришлось привязать. Но зато потом мужчина был им бесконечно благодарен, ведь ему фактически спасли жизнь.

Домашний аппарат ИВЛ

Даже после выписки из реанимации дышать самостоятельно Сергей не может. Сейчас он проходит реабилитацию в городской больнице № 2 и круглосуточно носит маску, через которую ему поступает кислород.

- Поначалу стоило ее снять, как через несколько секунд я вырубался, - говорит мужчина. Сейчас время, которое он может провести без маски, постепенно увеличивается. – Вчера снова проверяли легкие, одно «заработало» на 15%, второе – на 25%, я уже мечтаю о выписке домой, но врачи говорят, что легкие восстанавливаются крайне медленно, и лечиться придется еще долго, возможно, до полугода.

Родные и близкие Сергея начали искать способы, как обеспечить ему необходимый уход дома. Купить аппарат ИВЛ? Кислородный концентратор? «Да вы знаете, сколько они теперь стоят?!» - ахнула исполнительный директор благотворительного фонда «ЕВИТА» Ольга Шелест, к которой дочка Сергея обратилась за помощью. Фонд закупил аппараты и лекарства, которые могут понадобиться тяжело больным подопечным, еще в марте, а потом цены на них взлетели в разы.

Один из аппаратов передали родственникам Сергея – так он сможет вернуться домой без риска для жизни.

- Я просто снимаю шляпу перед нашими медиками: в реанимации был очень молодой, но очень профессиональный коллектив, множество новой аппаратуры. Сейчас на реабилитации мне назначили разнообразные процедуры, и везде нас, пациентов, встречают с теплотой, сердечностью и добротой, – говорит Сергей. – Я очень благодарен и врачам, и медсестрам, и санитаркам за то, что они для нас делают, спасибо!

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