"Там машины, хоккей и немного Италии": Жители России и не только поздравили Тольятти с днем города
В первое воскресенье июня свой день рождения празднует автомобильная столица Самарской области и всей России - город Тольятти. Свою историю город ведет с 1737 года, именно тогда был основан Ставрополь-на-Волге и сделал это известный политический деятель начала XVIII века Василий Татищев. Вторым рождением города стало строительство неподалеку ГЭС. Ставрополь практически был затоплен и полностью перенесен на новое место - это то, где сейчас находится Центральный раонй.
Третье рождение города связывают со строительством АВТОВАЗа. В 70-х годах темпы роста населения города в мире были сопоставимы с Хьюстоном! В 1978 году родился 500-тысячный тольяттинец. Кстати, свое нынешнее название город получил в 1964 году - в честь итальянского революционера.
7 июня жителей города с праздником поздравляют все первые лица.
Губернатор Дмитрий Азаров назвал жителей Тольятти главным богатством города.
- Удивительные, трудолюбивые, открытые всему новому люди, влюбленные в родной город и готовые приложить все свои силы, таланты и способности для его дальнейшего развития, - поделился своим мнением о горожанах глава региона.
Ну а мы решили собрать поздравления для горожан со всей страны и разных уголков мира. Публикуем самые интересные!
Может, вы любите пиццу?
Карло из Тосканы - о Тольятти
Карло Даниели, Тоскана
Я знаю, что в российском Тольятти делали машины, которые похожи
на наши Фиаты. Сам я никогда там не был, но мне хочется представлять, что этот город чем-то итальянский. Может, здесь любят пиццу? И здесь есть море! Я поздравляю всех жителей. Будьте здоровы, любите своих соседей и больше улыбайтесь! Чао!
Поздравление из Нижнего Новгорода
Ольга Куренкова, Нижний Новгород:
У меня ассоциируется в первую очередь с машинами) то, что назван он в честь итальянского коммуниста, я знала, а вот о том, что когда-то он был Ставрополем, узнала относительно недавно. Пожелать хочу чистого воздуха и любящих горожан!
От поклонника хоккея
Ильдар Ахмадеев, Уфа:
Тольятти у меня ассоциируется с прекрасным хоккейным клубом Лада, которого очень не хватает в КХЛ. А пожелать я хочу возрождения клуба и новых побед
Пальмиро Тольятти похоронен у нас! - из Крыма с теплым приветом
Анастасия Жукова, Крым:
Я знаю, что Тольятти назван в честь итальянского революционера Пальмиро Тольятти. А похоронен он у нас в Крыму, в Гурзуфе)) Желаю всем тольяттинцам пиджак с отливом и в Ялту, как это сделал товарищ Пальмиро (только дождитесь снятия ограничений и нормального сезона).
Из Новосибирска с любовью
Татьяна Соловова, Новосибирск:
Тольятти - удивительное место. Была там всего раз, но полюбила этот городок за то, что он удивительно душевный. И ассоциируется он у меня с тихим уголком, куда хочется возвращаться. И пожелать ему хочется дальнейшего процветания.
Из Ставрополя - Ставрополю-на-Волге
Анастасия Шарова, Ставрополь:
Тольятти - родина футболиста Тотти, так я думала в детстве. Потом, благодаря советским открыткам, я узнала, что на самом деле - это родина автомобилей! А сейчас я знаю, что это небольшой, уютный город в Самарской области, который отмечает свой день рождения! Поздравляю бывшего тёзку и желаю самых высоких позиций во всех рейтингах!
Панамец о Тольятти
Рауль Карденас, Панама:
Часто слышу это слово в университете, сначала удивлялся, что это название города в России.
Знаю только, что там есть музей техники и очень хочу побывать в нем. Желаю всем жителям любить свой город и делать его лучше!
ИСТОЧНИК KP.RU