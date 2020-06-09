Били, душили, посадили: самарца, который защищал семью, отправили за решетку

В конце июня в Самаре стартует новый этап судебного разбирательства по делу Ашрафджона Аноркулова – 2 марта его признали виновным в ограблении 13-летнего мальчика. Взрослый мужчина отобрал у подростка телефон. Казалось бы, нарушение закона налицо. Если бы не одно «но»: Аноркулов пообещал отдать мобильник отцу ребенка и слово свое сдержал. Что не так с этой ситуацией и почему даже гособвинение приговор посчитало несправедливым, выясняли корреспонденты «КП-Самара».

Версия осужденного

История эта приключилась в июле прошлого года в Южном городе, это микрорайон рядом с Самарой. Туда Аноркулов и его семья переселились в 2019 году, купили там квартиру, открыли продуктовый магазин.

Летом в гости приехала дочь с 7-летним внуком, у мальчика больное сердце, стресс ему противопоказан, но малышу не посчастливилось наткнуться на местных хулиганов. Домой он пришел напуганный с посиневшими губами.

Обидчиками оказались местные подростки – их мальчик увидел на улице через несколько дней. Мархабо Каримова, жена Аноркулова, вышла поговорить и вразумить молодежь, но разговор не принес ожидаемого эффекта. Наоборот, через несколько часов в магазин, которым владела семья, залетела толпа подростков, стали безобразничать, громить витрины, а когда Мархабо Каримова и ее дочь попытались их выставить вон, тинейджеры напали на женщин с кулаками.

Аноркулов в тот момент ездил в город за товаром, камер внутри магазина тогда еще не было, и полиция так и не смогла найти юных налетчиков.

Впрочем, у одного из них хватило ума заявиться туда на следующий день за покупками. На что рассчитывал малолетка, непонятно, но Мархабо Каримова его сразу узнала: именно этот мальчик снимал все происходящее на видеокамеру своего телефона.

Она сказала об этом мужу, тот вышел в зал, попросил мальчика отправить ему по интернету видео, которое он сделал вчера. Тот отказался. Аноркулов настаивал, подросток испугался и попытался сбежать. Тогда мужчина отобрал у него мобильник и сказал, что пусть придет отец, тогда он телефон вернет. Он не пытался разблокировать чужой смартфон, надеялся, что отец мальчика все поймет и поможет, но тот налетел на него, стал душить и угрожать полицией. Ашрафджон Аноркулов отдал ему телефон и ушел в магазин. Вскоре приехали стражи порядка и после недолгого разбирательства возбудили в отношении него уголовное дело.

Мархабо рассказывает, что сначала подростки издевались над ее внуком, а потом напали на нее и ее дочьФото: Из личного архива героя публикации

Версия потерпевшего

Мальчика, который стал потерпевшим по этому делу, зовут Леша. Его отец, Алексей-старший, рассказал корреспонденту «КП-Самара», что его сын занимается спортом и очень редко плачет. А в тот день ребенок рыдал так, как никогда прежде, у него была истерика. Но даже в порыве гнева отец не пытался причинить никакого вреда Аноркулову.

- Если бы я его душил, я бы его удушил, тогда б его не осудили, - заявил корреспонденту «КП-Самара» Алексей-старший. – Я полностью согласен с приговором, наказание справедливое. Мой сын будет знать, что за нарушение закона наступает уголовная ответственность. Это ему урок. Он увидел, как за то, что взрослый обидел ребенка, его наказал не я, а правосудие. Только из-за этого я не стал делать то, о чем вы меня спрашивали. Суд произвел на моего сына большое впечатление, он понял, что закон нарушать нельзя, поверил в силу полиции и суда.

Своему отцу и полиции Леша рассказал совсем другую историю: никакого налета на магазин не было. Ни он, ни его друзья маленьких детей не обижали и внука Аноркулова в глаза не видели. Однажды Леша с другом гуляли, их позвала какая-то женщина (впоследствии выяснится, что это Мархабо Каримова). Когда они подошли, женщина начала «наезжать» на друга, с которым гулял Леша, обвиняя его в том, что он обидел ее внука, в какой-то момент она схватила подростка руками за шею. Леша испугался, достал телефон и стал снимать происходящее. После этого женщина ушла.

На следующий день подросток зашел в продуктовый магазин и увидел там ту самую женщину. В этот момент к нему подошел незнакомый мужчина (Ашрафджон Аноркулов) и стал требовать отдать ему мобильник. Мальчик отказался, попытался сбежать, Анокурлов побежал за ним, повалил его на пол, заломил руки и отобрал телефон.

- Видеозапись, которую искал Аноркулов, уже в полиции в вещдоках, на ней женщина обижает ребенка, - заявил Алексей-старший. – Я сам не видел этого, меня не было рядом в тот день, я пришел чуть позже и увидел результат: ребенок, друг моего сына, сидел и хрипел. Какие еще нужны доказательства?

Судмедэкспертиза подтвердила, что травмы у Мархабо действительно былиФото: Из личного архива героя публикации

Новый этап разбирательств

Между тем никаких сведений об этой видеозаписи в материалах дела нет. На суде обозревали два видео: как Аноркулов забирает телефон Алексея-младшего и как Аноркулов отдает мобильник Алексею-старшему.

- Мархабо обязательно бы привлекли к уголовной ответственности, если бы она действительно душила подростка, и тем более, если бы это засняли на видео, - говорит адвокат Аноркулова Нина Иванова. – Но в зале суда под протокол Алексей-младший сообщил, что видеозапись с его мобильника он «перекинул» другу, после чего у себя ее удалил.

Что именно было на том видео, ни следствие, ни суд достоверно так и не установили.

Как бы то ни было, теперь в обстоятельствах этого дела будет разбираться Самарский областной суд. Жалобу на приговор подала не только сторона защиты, но и гособвинение.

- Прокуратура подала апелляционное представление, - подтвердили корреспондентам «КП-Самара» в областной прокуратуре.

Какие именно нарушения увидело в процессе надзорное ведомство, пока не ясно.

Заседание по делу Аноркулова в Самарском областном суде назначено на 29 июня. До тех пор мужчина остается в СИЗО. А в интернете тем временем появилась петиция, где его называют несправедливо осужденным и требуют освободить.

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