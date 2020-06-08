2020-06-08T14:56:14+03:00
Общество

Постановление о продлении режима самоизоляции в Самарской области губернатора Дмитрия Азарова от 8 июня 2020 года

Представляем полный текст с комментариями постановления о продлении режима самоизоляции в Самарской области губернатора Дмитрия Азарова от 8 июня 2020 года
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Постановление о продлении режима самоизоляции в Самарской области от 8 июня 2020 года подписано губернатором Дмитрием Азаровым. В нем оговорены несколько послаблений режима, сам же он продлен до 16 июня. Публикуем полный текст постановления с комментариями, позволяющими сразу понять, какие пункты отменяются и дополняются.

ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 8 ИЮНЯ 2020 ГОДА

О внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 03.04.2020 № 70 «Об ограничительных и иных мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области и внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39 «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV»

В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в целях минимизации риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Губернатора Самарской области от 03.04.2020 № 70 «Об ограничительных и иных мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области и внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39 «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» следующие изменения:

в абзаце первом пункта 2.3 слова «по 8 июня 2020 года» заменить словами «по 16 июня 2020 года»;

в пункте 2.5:

в абзаце первом слова «по 8 июня 2020 года» заменить словами «по 16 июня 2020 года»;

подпункт 2 дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных абзацем третьим пункта 2.7 настоящего постановления;»

в пункте 2.5.1:

в абзаце первом слова «до 8 июня 2020 года» заменить словами «до 16 июня 2020 года»;

подпункт 5 исключить; (в этом подпункте прописан запрет работы ЗАГСов на регистрацию браков)

в пункте 2.5.2 слова «исключительно по предварительной записи» исключить; (в этом подпункте идет речь о работе МФЦ по предварительной записи)

пункт 2.6 после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:

«организации и индивидуальных предпринимателей не допускать в здания, строения, сооружения, в которых осуществляется их деятельность, граждан, не соблюдающих требования, предусмотренные абзацем восьмым настоящего пункта (о масочном режиме);

в пункте 2.7:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Разрешаются тренировки спортсменов - членов сборных команд Самарской области и Российской Федерации, проходящих спортивную подготовку на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, а также профессиональных спортсменов по видам спорта, определенным приказом министерства спорта Самарской области, на открытом воздухе или в крытых спортивных объектах при условии соблюдения требований, предусмотренных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Методических рекомендаций MP 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19», утверждённых Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25.05.2020.»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«Разрешить работу библиотек, за исключением обслуживания пользователей в читальных залах, при условии соблюдения требований, предусмотренных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Методических рекомендаций MP 3.1/2.2.0170/3-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников», утверждённых Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 07.04.2020, Методических рекомендаций MP 3.1/2.2.0172/5-20 «Рекомендации по организации работы предприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19», утверждённых Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 20.04.2020, инструкции по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами (письмо Роспотребнадзора от 23.01.2020 № 02/770-2020-32) (далее - постановление, рекомендации Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Разрешить органам записи актов гражданского состояния проводить церемонии государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке (не более 10 человек) при условии соблюдения требований, предусмотренных постановлением, рекомендациями Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19).»;

в пункте 2.12 слова «до 8 июня 2020 года» заменить словами «до 16 июня 2020 года»;

в пункте 2.14.1 слова «до 8 июня 2020 года» заменить словами «до 16 июня 2020 года».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 9 июня 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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