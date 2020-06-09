Город купцов без предпринимателей: Почему в Самаре плохо развивают местные бренды?

Илья Руднев, основатель "Бизнес-гарант", основатель филиала клуба "Эквиум" в Самаре поделился с "КП-Самара" своим видением ситуации на рынке самарских брендов. Чего не хватает нашему городу, чтобы греметь по всей России?

Все бренды достались в наследство

Самара всегда считалась городом развитого предпринимательства, отсюда и пошло устоявшееся выражение “Самара купеческая”. В девятнадцатом веке здесь было больше 12 тыс купцов и почти 600 заводов и фабрик. И неудивительно: город у реки, с плодородными землями, хорошими транспортными узлами.Многие дореволюционные купцы формировали свои бренды, некоторые из них мы можем видеть и сейчас. Например, Аптека №1 на “ленинградке” работала с 1873 года и закрылась только в 2000-х годах. А вот Жигулевский пивоваренный завод работает с 1881 по сей день. Большинство брендов современной Самаре достались “по наследству” от Советского Союза - фабрика “Россия щедрая душа”, “Автоваз”, “Кузнецов”.

Советский союз закончил свое существование почти 30 лет назад. За это время у города появились новые бренды. Например, производство продуктов питания “У Палыча”, фирма “Нектар”, которая производит всем известный сок “Иваныч”, “Кухмастер”, “Фабрика качества” и многие другие. Самые известные самарские компании были рождены в последние годы 90-х или начале “золотых” нулевых. Эти бренды популярны как в регионе, так и на федеральном рынке. Но разве этого достаточно?

А что сейчас?

По результатам опроса читателей газеты “Комсомольская правда” жители Самары считают самыми известными самарскими брендами Самарскую Луку (33%), «Жигулевское» пиво (30%), конфеты «Родные просторы» (16%).

Центр информационных коммуникаций “Рейтинг” в 2017 году составил рейтинг 100 крупнейших российских туристических брендов. И ни один из самарских брендов в него не попал.

О динамике вывода новых брендов на рынке может косвенно говорить статистика Роспатента. В 2019 году через эту службу в Самарской области было зарегистрировано 914 товарных знаков. По этому показателю наш регион не попадает даже в 10-ку субъектов РФ, наиболее активно регистрирующих товарные знаки. Впереди нас помимо Москвы и Санкт-Петербурга оказались такие субъекты РФ как Краснодарский край - 1801, Республика Башкортостан - 1023, Республика Татарстан - 1469, Свердловская области - 1341, Новосибирская область - 1422.

Наш регион стремительно теряет свою инвестиционную привлекательность. Не развивается внутренняя конкуренция с другими городами миллионниками. Все это постепенно приводит к затуханию малого бизнеса в самарской губернии. Аналитики рейтингового агентства Moody's Investors Service в марте 2020 года составили список из 5 городов, в которых произойдет отток экономически активного населения - Самара попала в этот список. Многие предприниматели будут уезжать в регионы с большей экономической силой, а это приведет к падению доходов бюджета и темпов экономического развития Самарской области на долгосрочной перспективе.

И что делать?

Остановить стагнацию экономики региона можно с помощью создания комфортных условия для предпринимателей со стороны властей региона. В России есть примеры городов, которые создали приемлемые для предпринимателей условия, способствующие развитию бизнеса. Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru провел опрос среди пользователей социальных сетей, чтобы выяснить какой город является удобным для предпринимательства. 40,51% проголосовало за Москву, 15,19%. за Сочи, за Санкт-Петербург и Севастополь проголосовали 10,13%, за Казань, Ялту, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Калининград в сумме проголосовали 24,05%. Самара опять не попала в рейтинг.

Самара всегда была городом, где появлялось достаточно много предпринимателей. В 2019 году у нас было открыто более 9 тысяч ИП. У Самарской области есть все условия для того, чтобы стать сердцем российского предпринимательства - отличное географическое расположение, сильный крупный и средний бизнес, умные и талантливые люди, ведущие ВУЗЫ. Необходима синергия регионального бизнеса и местных органов власти. Только совместными усилиями можно исправить текущий негативный тренд.

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