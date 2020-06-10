Жителям Самарской области рассказали, как спасти врачей. И речь не только о масках

- Мы как раз ждали поставки пульсоксиметров по результатам торгов в больницу. Конечно, процедура закупки оборудования через конкурс прозрачна, понятна, но требует времени. И в этот момент - на неделю раньше - мы получили 15 таких приборов. Это была малая толика, но в тот момент они были очень нужны нам. Как говорится, дорога ложка к обеду, - рассказывает Николай Ренц, главный врач больницы №5 в Тольятти.

Сотрудники этого медицинского учреждения одними из первых были мобилизованы на "коронавирусный" фронт. В середине марта первые больные коронавирусом в регионе поступили именно сюда. Потом на койках оказывалось все больше людей с пневмониями. Поддержка от государства была очень большой: деньги на защиту, на новое оборудование выделяли и из федерального, и из регионального бюджета,на помощь поспешили социально активные компании. Например, АВТОВАЗ один из первых поделился защитными костюмами: на производстве в них сотрудники работали в покрасочном цеху, но оказалось, что и врачам такое тоже подходит. Пока проходили конкурсные закупки, процедуры по участию в аукционах, медики уже были защищены.

А немного позже к помощи самарских и тольяттинских больниц подключился "Русфонд".

- Мы ведь сотрудничаем со многими клиниками и прекрасно знаем, что у них происходит. От врачей к нам поступали просьбы о помощи в борьбе с коронавирусом. Кроме того, в фонд стали обращаться крупные компании, которые хотели помочь врачам и хотели, чтобы их деньги действительно оказались там, где эта поддержка нужна. Мы оценили потребности врачей и клиник и начали с 10 апреля новый проект. Врачи стали оставлять свои заявки, а мы открываем на сайте сбор средств. И затем доставляем "заказанное" в медицинское учреждение, - рассказывает о родившейся идее представитель БФ "Русфонд" Александра Черникова.

"Собирают и читатели, и все, кто слышит о проблеме"

Главврач детской инфекционной больницы попросил о помощи в приобретении защитных респираторов. Это очень важная и быстро расходующаяся защита, поэтому поддержка оказалась как нельзя кстати. Медучреждению, где развернули 120 коек для школьников и дошкольников с COVID, купили стетоскопы, маски, дезинфекцию и настенные облучатели. Помогли представители фонда "Поколение Ашан, Росбанк и подписчики Инстаграм-аккаунта Юлии Меньшовой, двукратная чемпионка мирафигуристка Евгения Медведева.

Компания PepsiCo обнаружила на сайте запрос от больницы имени Середавина, куда привозят со всей области детишек с внебольничной пневмонией. Врачи работают с ними по многу часов и им были нужны защитные костюмы, чтобы оставаться в строю. Уже 26 мая запрос был исполнен.

- Мы даже не рассчитывали, что люди так активно присоединятся к этой акции. В первую очередь мы рассчитываем на крупные компании, предпринимателей. Но видим, что людям не все равно. Мы сейчас продолжаем и обычные сборы, для больных целей. И верим, что люди не останутся равнодушны ко всем запросам, - считает Александра Черникова.

Николай Ренц рассказал, почему помощь важна от всех

Тольяттинским врачам решили помочь Аутокомпонент Инжиниринг -2. и компания, которая попросила не называть ее - она внесла более полмиллиона рублей. И еще сто тысяч рублей собрали простые люди, посетители сайта Русфонд. На эти деньги были куплены средства защиты и расходные материалы. А благодаря фонду "Поколение Ашан" больница получила дезинфицирующее средство, пульсоксиметры, облучатели и маски.

- Поверьте, мы безусловно благодарны всем, кто сейчас в этой нелегкой ситуации помогает и нам, и государству в том числе. Любая компания, любой человек, который делает такое пожертвование, такой вклад - он делает хороший и важный сегодня поступок. В этой ситуации так получилось, что все объединились. И важно понимать, что делают это и бизнесмены, и обычные люди по велению души, потому что они сами почувствовали: так надо. Эта поддержка - она в адрес каждого из нас, потому что сегодня и на больничной койке может оказаться любой человек, - делится своими эмоциями Николай Ренц. - Может быть то, что нам дают, это и немного - в машстабах государственной помощи, но это всегда ко времени, это всегда нужно здесь и прямо сейчас. Во время войны тоже все собирали деньги на танки, всей страной. И это было объединяющим порывом. Уверен, то же самое происходит сейчас.

Врач поделился, что и сам принял участие в сборах и почувствовал гордость за всех сограждан, кто не остается в стороне.

МОЖНО ПОМОЧЬ ПРЯМО СЕЙЧАС

Сейчас врачи больницы имени Середавина попросили помочь им приобрести респираторы для защиты медиков. Эта расходная часть средств индивидуальной защиты заканчивается очень быстро, больница постоянно проивзодит закупки, но средств все равно не хватает. В Самарской области сейчас болеют более 100 врачей. За все времяэпидемии - более 300 человек. Так что для них правильная защита очень важна.

Узнать, как помочь больнице, можно на сайте Русфонда. Делая пожертвование, можно быть уверенным: все деньги достанутся тем, кому они и предназначались. Помогайте врачам и они помогут вам, если вдруг появится такая необходимость.

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