В Самаре устроили шумные гулянки на самоизоляции. Разогнать их не может никто

Сегодня вся Россия обсуждает жесткое задержание нарушителей самоизоляции в Сургуте: там две девушки отказались уйти с пляжа, после чего их задержали, доставили в отдел полиции, где составили на них протоколы. А в Самаре, чтобы загорать с комфортом большой компанией под громкую музыку, достаточно снять коттедж. Это нравится не всем соседям. На 8-й просеке обитатели домов особенно остро прочувствовали на себе, каково это - оказаться изолированными рядом с настоящим пристанищем веселья. Что происходит и почему побороть "гуляющий коттедж" никак не получается, разбиралась "КП-Самара".

«Жара» до утра

На один из коттеджей на 8-й просеке соседи жаловались уже давно. Им не повезло: в тихом уголке "затесался" "Барасахаус, который сдают в аренду для отдыха компаний до 25 человек. Раньше жители как-то мирились с гуляющими толпами. В этом году, когда большинство обитателей близлежащих домов были вынуждены сидеть на самоизоляции, ситуация накалилась.

- Тусовки в этом «Барасахаусе» чуть ли не каждый день: гулянки, алкоголь, толпа народу, крики, музыка – ни спать, ни жить спокойно невозможно! – местные жители возмутились и попробовали справиться с беспокойными соседями по закону. Вызвали полицию, обратились в СМИ. Вот только соседи не замолчали.

- 7 и 8 июня там такие вечеринки были, что окна тряслись. Вчера, 10-го там тоже отлично отдыхали. А мы опять не спали. С ужасом ждем 12 июня и выходных, - рассказывает корреспонденту «КП-Самара» Иван С. – Мы жалобы онлайн отправляли, потому что из-за самоизоляции попасть на прием в администрацию, прокуратуру и к Уполномоченному по правам человека не получилось. Но ответов на наши обращения пока нет.

Окна коттеджей выходят на двор злополучного коттеджа, так что окружающие обычно в курсе всех проблем отдыхающих, пусть и не по своей воле.Фото: принтскрин видео.

«Заколдованный» дом

В ответ на официальный запрос корреспонденту «КП-Самара» в полиции сообщили: проверку провели, материалы направили в администрацию Промышленного района Самары для принятия мер по фактам нарушения законодательства о соблюдении тишины. При этом в полиции затруднились сообщить, составляли ли на кого-то протоколы за нарушение закона о тишине или самоизоляции.

Еще одна проблема: в регионе официально действует режим самоизоляции, но ведь в коттедже его не соблюдают? По записям видеокамер видно: веселятся гости без маски.

- Санитарно-эпидемиологическим законодательством вопрос сдачи недвижимости в аренду не регламентируется, - объяснили корреспондентам «КП-Самара» в региональном Роспотребнадзоре

Тишины и спокойствия хочется уже всем соседям. Без исключенияФото: Анатолий ЖДАНОВ

Тотальный игнор

Теперь становится понятно, почему коттедж так популярен: турбазы закрыты, в дождь с палаткой ехать сыровато. А тут в хорошую погоду можно спокойно загорать, в плохую – уйти в дом, и все это в компании друзей. При таком раскладе режим самоизоляции только сыграл на руку предпринимателям, сдающим загородные дома, коттеджи и бани с бассейнами в аренду – от клиентов сейчас отбоя нет.

В Правительстве Самарской области «Комсомолке» ответили, что жалоб от жителей 8-й просеки к ним не поступало, а от городской администрации запрос на журналистов на момент публикации не ответили, хотя прошло уже более 3 недель с того момента, как мы попросили их прокомментировать ситуацию. Мы продолжим разбираться, почему нормы закона о тишине действуют не для всех.

Прокуратура уже заинтересовалась, что же происходит в «заколдованном» доме, надзорное ведомство организовало проверку, о результатах которой обещало рассказать чуть позже.

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Жители соседних домов регулярно вызывают полицию и пишут жалобы во все инстанции, но праздник жизни в "Барасахаусе" продолжается (подробности)