Ефремова в труппу? Ни за что! Худрук самарской драмы отреагировал на предложение сослать актёра в провинцию после ДТП

Пьяное ДТП Михаила Ефремова занимает первые строчки в топах обсуждений по России. Недавно по этому поводу высказался и Андрей Ургант в интервью «КП-Санкт-Петербург». Он предложил отправить провинившегося актёра работать в провинцию, подальше от восхищений толпы и хорошей жизни. Выбор Урганта пал на Саратов.

В местном театре пока предложение никак не прокомментировали, но журналисты КП-Самара насторожились: а ну, перепутают города по старинке и отправят Ефремова в Самару, где он в свое время знатно покуролесил в театре оперы и балета, обругав всех со сцены. Волнуясь, мы позвонили Валерию Гришко, директору Самарского драмтеатра.

- Ефремова в труппу? Ни за что! - бурно отреагировал он. - Да, я помню историю с Кокориным и Мамаевым (прим. Ред. Их после дебоширства в кафе посадили, а потом трудоустроили в нестоличные клубы). Но тут другое. Вы знаете, я с уважением отношусь к актёру Ефремову 10-летней давности. Но сейчас это уже человек, который выбрал не тот путь. То, что он делает, это некрасиво и неприемлемо.

Само ДТП Валерий Гришко назвал страшной трагедией.

- Такой приятный мужчина, который погиб. Такие сдержанный родственники. Страшное горе это. И я видел, что и сам Ефремов, когда осознал, что сделал, он понял, насколько это страшно. В этой ситуации должны разбираться суд, полиция, все должно быть сделано по закону. Пусть именно суд выберет меры наказания. Конечно, за этот поступок Михаил Ефремов должен ответить, - поделился он.

Напомним, что страшная трагедия в Москве произошла несколько дней назад. Актёр Михаил Ефремов на своём авто врезался в автомобиль, в котором ехал уроженец Рязани Сергей Захаров. Мужчину увезли в больницу. Актёр же оказался пьян и, возможно, под воздействием наркотиков.