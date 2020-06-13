«Бавария» обыграла «Боруссию» из Менхенгладбаха и в следующем туре может оформить досрочное чемпионство в Германии

Еще до начала встречи стало ясно, что в этом туре «Бавария» не оформит чемпионство в Германии. Все дело в дортмундской «Боруссии», которая на последней минуте вырвала победу у «Фортуны» в Дюссельдорфе. Для того, чтобы уже сейчас взять очередную Серебряную салатницу, мюнхенцам нужно было, чтобы «шмели» не набрали три очка. Впрочем, менее интересным от этого противостояние «Баварии» и «Боруссии» из Менхенгладбаха не стало. И сам матч это показал. Представляем вашему вниманию обзор игры 31 тура Бундеслиги Бавария – Боруссия Менхенгладбах 2:1, которая прошла на стадионе «Альянц Арена» 13 июня 2020.

Первый тайм получился насыщенным на события. Сначала поле покинул Маркус Тюрам. Заменить своего форварда уже на 10-ой минуте «Боруссии» М. пришлось из-за травмы француза. На поле появился Эмболо, который восстановился после повреждения.

Вообще матч изобиловал жесткими стыками. Гости не хотели, чтобы хозяева почуяли слабину, а «Бавария», кажется, просто реагирует на слово «Боруссия». В итоге – соперники друг друга не жалели.

Гладбах смотрелся очень достойно, но против него сегодня была «Бавария». Фото: twitter.com/borussia

Было видно, что «Баварии» не хватает Левандовского и Мюллера. Лучший бомбардир и лучший ассистент мюнхенцев придавали игре хозяев этой встречи перчинку. Как и Альфонсо Дейвис и Кингсли Коман, которые начинали эту игру на скамейке и появились только во втором тайме. На первых минутах было заметно, что «Бавария» привыкает к новому составу. Этим воспользовались игроки «Боруссии». Эмболо шикарным пасом вывел Хофманна на рандеву с Нойером. Тот переиграл вратаря «Баварии» и отправился праздновать. Но праздник ему испортили судьи, которые усмотрели у Хофманна микроскопический офсайд и отменили взятие ворот.

После этого команды обменялись двумя опаснейшими моментами, которые запомнились катастрофическим невезением Эрнандеса и Эмболо. Сначала французский защитник «Баварии» воспользовался ошибкой обороны гостей и бил в упор по воротам «Боруссии», но удар парировал вратарь зелено-бело-черных Ян Зоммер. А потом в такой же ситуации оказался форвард «Боруссии». Голкипер «Баварии» Нойер парировал удар Эмболо в упор, а потом швейцарец просто промахнулся мимо ворот.

Кстати об ошибках «Боруссии». Буквально в следующей атаке недавний герой Зоммер вместо партнера отдал передачу сопернику. 19-летний Джошуа Зиркзе, который занял место Левандовского, не смутился такому подарку и отправил мяч точно в сетку – 1:0.

Первый гол «Баварии» в матче забил 19-летний Джошуа Зиркзе, который заменил на поле Левандовского. Фото: twitter.com/fcbayern

Через 11 минут игрок «Баварии» снова забил. После прострела с фланга Бенжамен Павар опередил Ларса Штиндля и пробил по воротам. Бил без шансов для кипера, ему в противоход. Только – вот беда – по своим воротам. 1:1.

Во втором тайме игра успокоилась. Естественно, тренера «Баварии» Ханса-Дитера Флика такое развитие событий не устроило. Он выпустил на поле Комана и Дейвиса. Замены сыграли. Оба футболиста добавили скорости и остроты «Баварии». За несколько минут хозяева организовали несколько опаснейших атак, прижав «Боруссию» к своим воротам.

Гладбахцы пытались огрызаться, но «Бавария» безжалостно прерывала любые попытки «Боруссии» протестовать. То и дело доставалось Эмболо. Мюнхенцы чувствовали исходящую от швейцарца опасность и били ему по ногам. Да так, что за 10 минут до конца матча наставник «жеребят» Марко Розе был вынужден отравить Эмболо на скамейку. Вместо него на поле появился Ласло Бенеш.

«Бавария» могла оформить чемпионство уже в этом туре, но гол «Боруссии» на последней минуте в матче с «Фортуной» не позволил этому свершиться. Фото: twitter.com/fcbayern.

«Боруссия» действовала дисциплинировано, но против нее сегодня была «Бавария». Она просто не могла не забить. Сделали это мюнхенцы на 85 минуте. Павар реабилитировался за автогол – он догнал мяч после, казалось бы, совсем неудачной передачи и прострелил вдоль ворот Зоммера. На прострел откликнулся Леон Горецка. Немец аккуратно вложил мяч в ворота «Боруссии» и принес своей команде победу - 2:1.

Уже в следующем туре «Бавария» может оформить чемпионство. 16 июня мюнхенцы сыграют в Бремене с одним из аутсайдеров «Вердером». А «Боруссия» из Менхенгладбаха продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов. В следующем туре команду Марко Розе ждет еще одно серьезное испытание – «Вольфсбург». Игра также пройдет 16 июня.