«Извинений мне не надо»: пьяный самарский чиновник сбил насмерть девушку в Пермском крае

Спрашивал, жива ли пострадавшая

В России обсуждают очередную трагедию с участием пьяного водителя. Ночью 12 июня в городе Кизел в Пермском крае автомобиль «Рено Сандеро» сбил 18-летнюю девушку. По имеющимся сведениям, за рулем в нетрезвом состоянии находился 45-летний Ринат Ситдиков, сотрудник администрации Красноярского района Самарской области.

— Даша гуляла с подругой, — рассказала мама погибшей Галина. — Они шли по обочине дороги, так как в этом месте тротуара нет. Водитель вылетел на бешеной скорости. Подруга успела отскочить, а Дашеньку он сбил сразу.

Нарушитель пытался скрыться с места аварии, но его задержали сотрудники ДПС. По словам очевидцев, мужчина спрашивал, жива ли пострадавшая.

«Боимся, что его отпустят»

О личности виновника трагедии мать Дарьи узнала во время судебных слушаний по избранию ему меры пресечения. Мужчину арестовали, но всего лишь на месяц.

— У него было 0,98 промилле алкоголя. А еще 20 нарушений за превышение скорости, последние 12 мая. И все штрафы по 250 рублей, — говорит Галина корреспонденту «КП-Самара». — Ему просили два месяца ареста, а дали почему-то один. Написали апелляцию, боимся, что за него внесут залог 500 тысяч или отпустят под домашний арест.

Наша собеседница делится, что Ринат родом из их города. Он приехал в Кизел к матери, у которой были проблемы со здоровьем:

— Он хотел положить ее в больницу, но она уже была там с 8-го числа. Он же приехал 11 июня в шесть утра. Ночью 12 июня сбили Дашу.

«Она хотела стать фотомоделью»

Как стало известно, Ситдиков возглавлял управление потребительского рынка в Красноярском районе. На сайте администрации он до сих пор числится в этой должности, но коллеги заявляют, что теперь Ринат является консультантом. До начала карьеры чиновника он 23 года служил в МВД, выезжал в командировки в Чечню, был оперативником в самарском отделе по борьбе с коррупцией.

— Недавно он женился. Знаю, что воспитывает дочь жены. Их семья со мной на связь не выходила, никто не извинялся. Да мне этого и не надо, — продолжает Галина. — Только он раскаялся в суде, сказал: «Простите, виноват».

Женщину можно понять. Дочь была буквально ее смыслом жизни:

— Дашенька была моим светлым ангелочком. Жизнерадостная, очень любила фотографироваться, мечтала стать фотомоделью, а в этом году собиралась поступать в медицинский колледж. Ждала своего молодого человека из армии, хотели пожениться. Не дождалась 126 дней. Он все узнал, сейчас места себе не находит.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ. Сейчас расследование продолжается.

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