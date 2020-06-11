«Пьяный за рулем — преступник!»: как простые самарцы пять лет бескорыстно ловят нетрезвых водителей

Помочь может каждый!

В последние дни — спасибо Михаилу Ефремову — к пьяным водителям особо пристальное внимание. Люди снова заговорили, что для таких автомобилистов нужно ужесточать наказание, навсегда лишать их прав, сажать в тюрьму на пожизненный срок... В общем, с бедой необходимо бороться. В Самаре есть люди, которые бескорыстно занимаются этим уже пять лет.

Общественная организация «Ночной патруль» появилась в городе в 2015 году, 27 марта, аккурат после назначения на должность начальника ГУ МВД России по региону Сергея Солодовникова, он с такими же добровольцами сотрудничал в Кирове. Когда скандальный генерал ушел из Самарской области, многие переживали, что и активисты свернут свою деятельность, но ничего подобного.

— Нашей целью является агитация среди автомобилистов и пешеходов о необходимости соблюдения правил ПДД. Мы намерены вести беспощадную борьбу с пьянством. Не секрет, что именно «зеленый змий» является причиной самых убийственных ДТП. Граждане постоянно жалуются на таких водителей, и поэтому мы этим занимаемся, — сразу заявили в «НП».

Задержание Евгения Башкирова "Ночным патрулем" прогремело на всю странуФото: соцсети

«Ночной патруль» не ловит нетрезвых лихачей самостоятельно. Их задача вовремя проинформировать о нарушителе сотрудников ДПС. По сути, стать представителем движения может каждый желающий. Если вы видите человека, который накидался алкоголем и полез в машину, или автомобиль, мотающийся из стороны в сторону, — звоните и пишите на горячую линию 89023755111! Хотите вместе с «патрулем» искать нарушителей непосредственно на дорогах — следите за информацией их группы «ВКонтакте».

— Сейчас в нашу организацию входит около 30 активных участников. Это люди, которые выходят в рейды, отрабатывают ориентировки от граждан, которые обращаются к нам на горячую линию, — рассказывает Виталий Смардаков, президент «НП». — «Ночной патруль» — часть общества. С каждым годом активных людей, доверяющих нам и сообщающих о нарушителях, становится все больше.

От силовиков до футболистов

И результаты действительно есть. За пять с небольшим лет активисты помогли полицейским выявить 1262 пьяных водителя. Последнего экипаж ДПС задержал буквально сегодня ночью на проспекте Металлургов — мужчина вместе с другом катался по двору и громко слушал музыку.

К слову, в списке провинившихся значатся всякие: подростки, пенсионеры, автоледи, чиновники... Часто доставалось и силовиками. Так, в прошлом году в октябре нетрезвый лихач на красной «Киа» протаранил «Ниссан» таксиста, который ждал пассажира у остановки. Нарушитель был настолько пьян, что даже не смог самостоятельно выбраться из машины. Зато разговорился, кричал всем, что он полицейский. Как оказалось — сотрудник Росгвардии. Правда, бывший, за день до ДТП его уволили. Видимо, с горя мужчина и полез в бутылку.

В феврале 2018 корочкой перед «НП» размахивал майор уголовного розыска, чью летящую, как ракета, «Ниву» остановили на улице Гагарина. На пьяной езде прогорали даже сами сотрудники ГИБДД.

Доставалось и футболистам. Скандал с участием Евгения Башкирова, бывшего полузащитника «КС», прогремел на всю страну. В октябре 2018-го он после застолья катался по городу на автомобиле каршеринговой системы. Возле ресторана Башкирова заметили очевидцы, вскоре туда прибыли «Ночной патруль» и полиция. Кончилось все штрафом и лишением прав, которые Башкиров не может восстановить до сих пор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/640972" frameborder="0"></iframe> В Самаре "Ночной патруль" задержал пьяного полицейского за рулем.

Сколько «ефремовых» разъезжает по улицам?

— Каждое задержание по-своему интересное. Много было правоохранителей задержано. Бывало, что на нас нападали, угрожали. Но мы работаем, делаем это на добровольных началах и собираемся делать дальше, — отмечает Смардаков.

Виталий не лукавит. Ему и самому иногда достается. Так, совсем недавно неизвестные серьезно повредили его «Ниссан»:

— Месяц назад мою машину изуродовали. Облили красной краской, пробили колесо. Сейчас должны завести дело. Мысли по поводу того, кто это сделал, есть. Думаю, следствие разберется.

Машину Виталия Смардакова изуродовали из-за его активной деятельности

Конечно, не обошли стороной в «Ночном патруле» и тему Михаила Ефремова, который сел за руль в неадекватном состоянии и устроил смертельную аварию в центре Москвы. По вине актера погиб примерный семьянин Сергей Захаров, который просто выполнял свою работу.

— Мы не хотим хайпить на столь печальном событии, просто хотим в очередной раз проанализировать ситуацию. Человек, употребляющий алкоголь и наркотики, садится за руль и, не справившись с управлением, лишает другого человека самого ценного — жизни, — делятся мыслями в «НП». — Последует наказание, приговор, общественное порицание, но почему все это происходит только в таких случаях? Почему, когда в присутствии других людей пьяный садится за руль, мало кто его пытается остановить? Почему, когда задерживают пьяного водителя при отсутствии печальных последствий, огромное количество людей пытается его оправдать. Мол, «ну немного же он ехал» или «да ладно, он не сильно пьяный». Думаем, и Михаил полагал, что справится. И сколько таких невинных водителей гибнет по всей России каждый день? А таких «ефремовых» разъезжает по улицам? Единственное, что можно этому противопоставить, это твердую и однозначную позицию общества: «Пьяный за рулем — преступник!» Именно на этих принципах и строится «Ночной патруль»!

Как добавляет Виталий Смардаков, если в прошлом году на дорогах наблюдалось снижение смертности по вине пьяных водителей, то в 2020 году снова пошел рост. И противостоять такому неуважению к обществу и закону нужно по всей стране. «Ночной патруль» — как один из вариантов. И если подобное движение будет не только в Самаре, Кирове и Череповце, как сегодня, а и в других регионах, то, возможно, ситуация изменится в лучшую сторону.

Смотрите сегодня, 11 июня, в 18-00 (по самарскому времени) прямой эфир с руководителем «Ночного патруля» в Самаре Виталием Смардаковым в нашей группе «ВКонтакте».

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