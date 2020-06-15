Названы причины для снятия "коронавирусных" ограничений в Самаре

На заседании оперативного штаба в Самаре назвали причины для снятия очередных коронавирусных ограничений. Текущий режим повышенной готовности действует до 16 июня. Постановлением губернатора уже много разрешено, но регион все еще на первом этапе снятия ограничений.

Еще накануне казалось, что и мечтать о новых послаблениях не приходится: в регионе за все время выявлено 3910 больных. Хорошо, что половина уже выздоровели, плохо, что на койки поликлиник попадают все больше больных с подтвержденным диагнозом. Но, как выяснилось на последнем заседании штаба, есть и причины снять ограничения и они достаточно веские.

Первая причина: в приемные отделения стали поступать с подозрением на пневмонию около 150 человек в сутки. Еще две недели назад это было 200-230 человек в день. Примерно столько пациентов выписывается в день.

Вторая причина: показатель заболеваемости в Самарской области 122,8 на 100 тыс человек. Это немало, но во многих регионах он выше в десятки раз, а ограничения здесь снимают.

Ну и наконец, по данным медиков, возросшее количество диагностируемых пневмоний - это результат улучшения качества диагностики.

Так что губернатор посоветовал членам штаба задуматься над тем, чтобы найти разумные решения по смягчению режима на территории Самарской области.