Режим самоизоляции до 16 июня в Самарской области: как жить дальше и что запрещено

Постановление о продлении режима самоизоляции подписали в Самарской области. Теперь он будет действовать до 16 июня. Мы подробно изучили документ и рассказываем, что происходит в регионе, что делать можно, какие послабления введены и какие запреты (один точно есть) стали еще строже.

Режим самоизоляции в Самарской области будет действовать до 16 июня

Этот режим, кстати, достаточно мягкий. Только в Сызрани и Тольятти жителям нельзя гулять в парках, скверах и на набережной. В этих городах ужесточенные условия - дело в том, что здесь заболеваемость выше средней по региону.

Какие новые послабления режима введены в Самарской области с 8 июня

- МФЦ будут работать без предварительной записи, они будут выполнять все свои функции;

- в ЗАГСах смогут проводить регистрацию брака в торжественной обстановке, но при условии присутствия не более 10 человек. При этом нужно соблюсти все требования Роспотребнадзора;

- начнут работать библиотеки, но читателей не будут обслуживать в читальных залах. Роспотребнадзор будет особенно следить за соблюдением санитарных требований;

- Спортсмены - члены сборных команд Самарской области могут тренироваться на открытом воздухе или в крытых спортобъектах.

Что до сих пор закрыто в Самарской области до 16 июня

- не работают кафе и рестораны. Они могут только работать на вынос или на доставку продуктов;

- не работают фитнес-залы и спорт-центры, кроме тех, где ведут тренировки членов сборных и профессиональных спортсменов;

- не работают развлекательные и детские центры.

Какие запреты ужесточаются в Самарской области с 8 июня

Власти намерены понемногу снимать запреты. Главное, люди должны научиться соблюдать санитарные правила. Один из шагов - запрет, введенный новым постановлением: руководству магазинов предписано не пускать в здания и строения людей без масок. То же самое правило касается всех общественных учреждений.

При этом в Москве режим самоизоляции отменили уже с 9 июня. В Самарской области пока ситуация не такая радужная - заняты 75% коек, заболеваемость растет. 8 июня в регионе выявили 86 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего в регионе 3200 случаев коронавируса.