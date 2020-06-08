2020-06-08T16:25:54+03:00
Общество

Режим самоизоляции до 16 июня в Самарской области: как жить дальше и что запрещено

Рассказываем, каким будет режим самоизоляции в Самарской области до 16 июня, какие запреты продолжают действовать и что уже разрешили
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
Поделиться:
Комментарии: comments1
Дмитрий Азаров подписал новое постановление о продлении режима самоизоляцииДмитрий Азаров подписал новое постановление о продлении режима самоизоляцииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Постановление о продлении режима самоизоляции подписали в Самарской области. Теперь он будет действовать до 16 июня. Мы подробно изучили документ и рассказываем, что происходит в регионе, что делать можно, какие послабления введены и какие запреты (один точно есть) стали еще строже.

Режим самоизоляции в Самарской области будет действовать до 16 июня

Этот режим, кстати, достаточно мягкий. Только в Сызрани и Тольятти жителям нельзя гулять в парках, скверах и на набережной. В этих городах ужесточенные условия - дело в том, что здесь заболеваемость выше средней по региону.

Какие новые послабления режима введены в Самарской области с 8 июня

- МФЦ будут работать без предварительной записи, они будут выполнять все свои функции;

- в ЗАГСах смогут проводить регистрацию брака в торжественной обстановке, но при условии присутствия не более 10 человек. При этом нужно соблюсти все требования Роспотребнадзора;

- начнут работать библиотеки, но читателей не будут обслуживать в читальных залах. Роспотребнадзор будет особенно следить за соблюдением санитарных требований;

- Спортсмены - члены сборных команд Самарской области могут тренироваться на открытом воздухе или в крытых спортобъектах.

Что до сих пор закрыто в Самарской области до 16 июня

- не работают кафе и рестораны. Они могут только работать на вынос или на доставку продуктов;

- не работают фитнес-залы и спорт-центры, кроме тех, где ведут тренировки членов сборных и профессиональных спортсменов;

- не работают развлекательные и детские центры.

Какие запреты ужесточаются в Самарской области с 8 июня

Власти намерены понемногу снимать запреты. Главное, люди должны научиться соблюдать санитарные правила. Один из шагов - запрет, введенный новым постановлением: руководству магазинов предписано не пускать в здания и строения людей без масок. То же самое правило касается всех общественных учреждений.

При этом в Москве режим самоизоляции отменили уже с 9 июня. В Самарской области пока ситуация не такая радужная - заняты 75% коек, заболеваемость растет. 8 июня в регионе выявили 86 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего в регионе 3200 случаев коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Самаре»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Постановление о продлении режима самоизоляции в Самарской области губернатора Дмитрия Азарова от 8 июня 2020 года
Представляем полный текст с комментариями постановления о продлении режима самоизоляции в Самарской области губернатора Дмитрия Азарова от 8 июня 2020 года
Новости 24
Корпорация «Кошелев» подписала соглашение с Radisson Hotel Group об открытии конгресс-отелей под брендом Radisson
Более 500 человек в Самарской области остаются под наблюдением врачей по коронавирусу
В Кинельском районе строят новое жилье для сельчан
Врач из Кинель-Черкасс рассказал, что происходит в районной больнице из-за коронавируса
В Самарской области на трассе М-5 погиб водитель грузовика
В Тольятти 38-летняя женщина украла у знакомой телефон
Денежные переводы «Золотая Корона» за 0% или с комиссией 1% в собственных офисах Билайн
Во вторник Южный город останется без холодной воды
В Тольятти под окнами жилого дома обнаружили труп человека
РСХБ прогнозирует достижение своего лимита по сельской ипотеке в июне
Самарцам разрешили торжественно жениться
В Самаре велели не пускать людей в магазины без масок
В Самарской области продлили режим самоизоляции
В Самарской области мужчина выращивал в доме коноплю
Самарская область временно останется без цифрового телевидения
Медики раскрыли причины смерти еще двух человек с коронавирусом в Самарской области
Следователи закончили разбирательства по делу адвоката, обвиняемого в подготовке убийства своей бывшей
Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 86 человек в Самарской области
В Самарской области мотоцикл ночью сбил пешехода
На козырьке подъезда жилого дома в Самаре нашли тело ребенка
В Самаре необычным способом поблагодарили медиков, спасающих жизнь