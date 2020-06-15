Самарские отельеры рассказали, как будут селить неженатых гостей

Последние рекомендации Роспотребнадзора для отелей и гостиниц взбудоражили общественность. В документе проскользнула крайне невнятная формулировка о "семейном размещении" и в сети начались споры, вызванные толкованиями этой фразы. Сначала возмущение только росло: как же, в номера не будут селить тех, кто не состоит в браке? Да у нас, простите, таких - полстраны. Ну ладно, может четверть. Но ведь это тайна личной жизни и все такое? В социальных сетях начался джихад, вспомнили и советские времена, и борьбу за нравственность.

Скоро Роспотребнадзор объяснился: все же в рекомендациях сказано о "преимущественно семейном" размещении. И свидетельство о браке, мол, никто требовать не собирается.

- Рекомендуется не заселять в номера людей, не контактирующих в обычной жизни, - рассказали в ведомстве. То есть тех, кто прилетел вместе, будет вместе ходить на экскурсии и проводить время в кафе, никто не тронет? Объяснения вызывали все новые вопросы.

Как поймут в том или другом отеле эти рекомендации? Вот захочу я со своим кавалером отдохнуть в соседнем регионе, а меня что, заставят сдавать тест на близость отношений? А если с подружкой решу в отеле остановиться, в чем меня интересно заподозрят?

Мы решили выяснить, что же будут делать в самарских гостиницах с клиентами без штампа в паспорте, из первых уст.

"У нас spa не работает, а так все хорошо"

Первым делом решаю позвонить в Hilton. На рецепшне встречают приветливо: готовы забронировать номер. Обещают спросить только паспорт - если я гражданка России. И обещают никакими подробностями личной жизни не интересоваться.

- У нас только пока ресторан не работает, обед-ужин в номер будут доставляться, и spa закрыт, - уточняет девушка. И разрешает мне спокойно приезжать хоть с кавалером, хоть с любовником, хоть с подружкой - просто так.

В отеле 7Avenue Hotel&Spa тоже подтвердили: дискриминировать постояльцев по "штампу" не будут.

- В соответствии с методическими рекомендациями по профилактике COVID-19, Роспотребнадзором рекомендовано размещение гостей в номере преимущественно одноместное или семейное. Это не означает, что при заселении отели будут требовать предъявить свидетельства о браке. У нас, к примеру, ввиду близкого расположения 7 Avenue Hotel & SPA к Дворцу бракосочетаний, очень часто останавливаются пары до церемонии и приезжают на заселение после неё. Было бы странным рекомендовать им заселяться только после церемонии, - говорит директор 7 Avenue Hotel & SPA Михаил Мальцев.

"С подселением жить не получится"

Еще в одном небольшом отеле искренне удивились нашим словам.

- А что, такие рекомендации? Слушайте,но это же незаконно. Мы не будем у вас таких подробностей спрашивать. Паспорта конечно потребуем. И не беспокойтесь, у нас все безопасно, дезинфекцию делаем постоянно. Это же главное, - уточнила девушка на том конце провода.

В гостинице "Моя" тоже отреагировали спокойно:

- Мы будем следовать всем требованиям Роспотребнадзора. Пока что это же только рекомендации? Вот так. Будем просто спрашивать паспорт, все как всегда, - отметили в гостинице.

Эксперты отмечают, что такие требования ведомства могут коснуться так называемых туров с подселением. Например, так продавали каюты на теплоходах - можно купить одно место в двухместной каюте и потом получить соседа. Но пока непонятно, как будут действовать в этом случае туроператоры. Неофициально они рассказали, что пока не отменяют купленные таким образом туры - все останется на усмотрение самого туриста.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Дорогие гостиницы? С ума сошли!

Эксперты гостиничного рынка в Самаре опровергли информацию о том, что цены на размещение в отелях вырастут. По их данным, для этого нет никаких оснований. Михаил Мальцев рассказал, что цены скорее будут снижаться. С ним согласна и представитель гостиниц "Моя":

- - Могу сказать, что цены будут точно ниже, чем в сезоне прошлого года. В этом году мы делаем акцент на индивидуальных туристов, и цены будут не только гибкими, они будут ниже, - отметил Михаил Мальцев.