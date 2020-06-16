Симба, Гус и просто Космос: зачем россияне дают детям странные имена

В нашем дворе в песочнице бегает Принцеса – именно так, с одной «с» - в ЗАГСе ошиблись. Девчонка как девчонка, с жидкими косичками, чумазая. Но бабушка у нее королева – внучку зовет как на званый ужин. Дети пока не дразнят, взрослые пожимают плечами, а родители уверены у Цесочки - великое будущее.

Мода на сумасшедшие имена не проходит уже много лет. Сначала родители ударились в европеизмы, потом метнулись к славянским корням. В садик приходят Светозары, Добронравы, Велены, Лады, Ярославы и Эльзы. На Артемов, Сереж и Кать такие родители глядят свысока, мол, ничего святого у взрослых нет, никакого креатива. Еще бы Машей назвали. Но есть имена чуднее - в ход идут аббревиатуры, сокращения, иногда на удивительные варианты наталкивает сочетание с фамилией. По интернету гуляет шутка про Енотия/Лошадия Пржевальского. Что ж, в ней есть доля правды.

Тань и Наташ почти не осталось, зато от Санитайзера планету удалось спасти

- У нас самые популярные имена - Миша, Максим, Артем, Саша Дмитрий, Роман. А вот Сергеи практически не встречаются, а ведь еще 10 лет назад это было самое распространенное имя. Девочек все чаще называют не самыми стандартными именами: София, Виктория, Полина, Ксения, Вероника. Из простых на пике популярности осталась только Анна. А вот Оль, Тань и Наташ почти не встретишь, видимо, родители среди своих ровесников видят слишком много тезок и не хотят так звать ребенка, - рассказывает сотрудница самарского ЗАГСа Марина. - Есть, конечно, сумасшедшие варианты. Чаще всего это древнеславянские имена. Частенько у нас попадается имя Олимпия, Олимпиада - не надоедает же. А недавно была история - пришла мама и хотела ребенка Санитайзер назвать. Мол, она беременная была и очень коронавируса боялась, и это средство ее спасло. Мы очень долго ее отговаривали, и это при том, что муж поддерживал. Говорим, потом забудут, что это за средство, будут думать, что для туалета. В общем, записали Александром - Саньком. Говорит, будут дома звать Санитайзером, а там сам решит, когда вырастет.

Росенька и Космик

В Санкт-Петербурге живет Россия Михайловна Русских - это полное имя. Недавно девочка переболела коронавирусом, но Россия успешно победила инфекцию. Имя для дочки придумал папа - конечно же, не последнюю роль сыграло сочетание с фамилией. Мама до последнего надеялась, что супруг передумает, а потом имя малышки ей понравилось. Родители не страдают особенным патриотизмом, просто страну любят и считают, что такое имя поможет девочке лучше понять ее многообразие.

- У нас все прекрасно, Россия растет. Сейчас мы поняли, что не жалеем, что так назвали. Наоборот, теперь сами уже привыкли. Даже гордость берет, что у дочери такое имя! - рассказывает мама девочки Валентина журналистам КП-Санкт-Петербург.

Ласково дочку родители называют Росинка или Росенька - вариантов множество - и уверяют, что пока не сталкивались с негативом: всем нравится креативное имя девочки.

Кстати, это имя не уникально - своя Россия живет в Нижнем Тагиле и в Перми

Судьбу этого мальчика тоже предопределила фамилия. Сказочный Аладдин Алексеевич - вот представится так человек на собеседовании, и не поймешь, то ли издевается, то ли просто шутит. У родителей мальчика имена обычные - Ирина и Алексей, старшего сына тоже зовут Лешей, а на младшем фантазия у родителей проснулась. Правда, мама и папа не переживают, что ребенка будут дразнить в школе, просто собираются научить отстаивать свои интересы. А может, мальчишка просто назовется Анатолием, и проблем не будет. Ну а сейчас Аладдину всего лишь три года и ему нравится осознавать себя сказочным героем - чего еще для счастья ребенку нужно.

Аладдин Сказочный - это не шутка

А в Бийске живет Космос. Назвали мальчика в честь героя сериала «Бригада», популярного в 2019 году. Сотрудники ЗАГСа долго отговаривали счастливых родителей, но те были непреклонны. С другой стороны, мальчик всегда может говорить, что просто мечтает быть космонавтом. Может быть, это поможет ему попасть в отряд подготовки - с таким именем точно не откажут.

Путин, Шойгу и Медмиа

В 2017 году во Владимирской области родился Шойгу, младший брат мальчика по имени Путин. Семья Джураевых из деревни Легково знает, что это - фамилии, но наследников решили назвать именно так. Сейчас мальчишкам уже 4 и 3 годика, пора в детский сад. Но к необычным именам в деревне относятся нормально - главу семейства 70-летнего Рахмона Джураева, который и придумал так отдать дань уважения известными людям, здесь ценят. И ничего странного: в Латинской Америке, например, ходят сотни Ельцинов - даже футболиста так зовут.

В Омске подрастает девочка Медмиа, сейчас ей уже девять лет. Родители школьницы в свое время очень гордились президентом страны на тот момент, Дмитрием Медведевым. Родился бы мальчик - назвали просто Димой, а вот имя для малышки пришлось сочинять. Так и получилась Медмиа - с ударением на последний слог, довольно удобно произносимая аббревиатура.

Гус любит футбол, а Граф - красивую жизнь

6 июня 2017 года в семье Руслана и Тахмины Сергали родилась девочка. Ее решили назвать в честь итальянского города, куда так хотела попасть мама малышки - мол, пусть так, но мечта сбудется. Но в роддоме перепутали букву, и на свет появилась Винеция. Теперь родители собираются, как девочка подрастет, свозить ее вместе с братьями в город-тезку.

Гусу позвонил сам ХиддинкФото: Личный архив

В Новосибирске мальчика назвали Гус - в честь тренера сборной России. Причина была веская - ребенок родился 22 июня 2008 года, сразу после победы сборной России над Голландией в четвертьфинале чемпионата Европы. Мальчик обожает футбол и сам с ровесниками построил в родном селе футбольную площадку. Так что парня на родине уважают и из-за имени никак не дразнят. А в 2018 году он смог пообщаться с тренером, благодаря которому получил имя, по скайпу.

В Тольятти живет Граф Цветков, работает на автозаводе и своего имени не стесняется. Мужчине уже 32 года, судя по страничке в соцсетях, он любит красивую жизнь. А в Самаре поклонники «Игры Престолов» окрестили дочку Арьей, правда в паспорте значится Арина, но на это имя девочка даже не отзывается.

Звезды тоже чудят

Певица Нюша назвала свою дочь Симба. Звезда объяснила, что хотела дать девочке необычное имя. А еще они с мужем очень любят мультфильм «Король Лев» и рады, что малышка будет ассоциироваться у людей с главным героем этой чудесной истории.

Илон Маск и певица Граймс тоже решили свести всех окружающих с ума и назвали сына X Æ A-12. Сам Илон объяснил, что имя читается Икс Эш Эй Твелв и придумала его жена. Что-то подсказывает, что ребенок к совершеннолетию его поменяет.

А еще был случай

Жители Самары уже привыкли читать о пропаже Лутфуллоха. Мальчик с необычным именем постоянно сбегает из дома и попадает в сводки новостей. А горожане только философски пожимают плечами: вот судьба у ребенка, с таким-то именем. Но оно, кстати, совершенно не оскорбительное. Это арабское имя, и восходит оно к одному из имен Аллаха. Но для русского уха звучит, конечно, непривычно.

Комментарий специалиста

Анна Архипова, психолог:

- Я могу назвать две основные причины, по которым родители выбирают для ребенка необычное имя. Первое - для удовлетворения собственных амбиций. Эти мамы, а чаще - папы, еще не наигрались, и ребенка они рассматривают как инструмент для того, чтобы сделать свой мир интереснее. Рожают не человека, а игрушку, которую можно потом показывать друзьям, мол, посмотрите, какой у меня Принц получился. К сожалению, достаточно часто в этом случае о детях даже не думают. Вторая причина - желание дать своему ребенку необычную судьбу, помочь ему выделиться уже с рождения. Вот только это не всегда срабатывает, ведь из-за необычного имени малыша могут дразнить в школе и в детсаду, и еще неизвестно, закалит ли это его характер или сделает изгоем. Я считаю, что думать нужно не об имени, а о воспитании. Креатив - это хорошо, но все же лучше, чтобы имя было благозвучным и не вызывало плохих ассоциаций, сочеталось с фамилией. Хорошее, редкое имя в будущем можно использовать и как свой козырь - вас точно никто не забудет и всегда заметят.

А какие необычные и странные имена встречались вам?