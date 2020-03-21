2020-03-21T18:10:02+03:00
Общество

Самарская полиция нашла Лутфуллоха в торговом центре

Мальчик снова гулял по торговому центру
Александра БУДАЕВА
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Полиция будет вести профилактическую работу с семьейПолиция будет вести профилактическую работу с семьейФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Самарские полицейские сумели разыскать 11-летнего мальчика, который вчера ушел из дома и пропал. Напомним, это уже не в первый раз, когда мальчик с экзотическим именем Лутфуллох уходит из дома. В феврале и мае прошлого года он пропадал, а потом его находили в торговых центрах и у игровых автоматов.

Этот раз не стал исключением. По данным собственных источников "КП-Самара", мальчугана по ориентировке, которую ранее полиция распространила среди наружных служб, нашли сотрудники ППС. Подросток находился в одном из торговых центров на улице Аэродромной в Самаре.

В областном МВД подтвердили, что мальчика нашли, противоправных действий в отношении него не совершалось. По факту очередного бегства ребенка сейчас собирается проверочный материал, позже полиция будет принимать процессуальное решение.

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Его нашли в одном из торговых центров в Октябрьском районе города (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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