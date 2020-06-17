2020-06-17T17:37:44+03:00
Здоровье

Послеродовой диастаз: что это, насколько опасно для здоровья и как с ним бороться в Самаре

Рассказываем, кто может столкнуться с послеродовым диастазом, что это такое, может ли он быть опасным и как его лечить в Самаре
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Женщинам рассказали, как справится с диастазомЖенщинам рассказали, как справится с диастазом
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Послеродовой диастаз - это больная тема для молодых мам, которые стремятся вернуть силуэту былую стройность, но сталкиваются с этой неприятной послеродовой особенностью. Опасен ли он и что можно поделать с этой проблемой, рассказывает хирург клинического госпиталя ИДК Павел Степанов.

Послеродовой диастаз прямых мышц живота - состояние, возникающее у каждой четвертой родившей женщины. В норме прямые мышцы живота сходятся обратно к центру спустя 2 месяца после родов. Однако это случается не всегда.

ИЗ-ЗА ЧЕГО ЭТО МОЖЕТ ПРОИСХОДИТЬ?

- при снижении тонуса мышц,

- при чрезмерном их растяжении,

- при крупном плоде или многоплодной беременности.

ЧЕМ ОПАСЕН ДИАСТАЗ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, КРОМЕ НЕЭСТЕТИЧЕСКОГО ПРОЯВЛЕНИЯ?

- При наличии расхождения прямых мышц живота пропадает «поддерживающий», постоянный объем брюшной полости, каркас.

- Органы, располагающиеся в животе, начинают спускаться в нижние отделы брюшной полости, что влечет за собой сбой их работы (например, нарушение пищеварения).

- Повышается риск образования грыж передней брюшной стенки (пупочной, грыжи белой линии живота).

КАК С НИМ БОРОТЬСЯ?

На начальной стадии диастаза (не более 5 см) в первые месяцы после родов можно добиться существенного улучшения без хирургического лечения. В этом случае полезны плавание, ходьба, бег.

Существует комплекс упражнений для восстановления тонуса мышц живота, подобрать который может специалист по лечебной физкультуре.

При некоторых ситуациях по совету врача становится необходимо хирургическое вмешательство.

СТРАШНО ЛИ ЭТО?

Сегодня проводятся эндоскопические операции по коррекции послеродового диастаза, которые:

- выполняются без разрезов;

- обладают прекрасным косметическим эффектом;

- отличаются быстрым процессом восстановления.

В клиническом госпитале ИДК выполняется лапароскопическая коррекция диастаза, позволяющая вернуть талии былую стройность без видимых шрамов и долгой госпитализации.

Клинический госпиталь ИДК ГК «Мать и дитя»

Адрес: г. Самара, Волжское шоссе, 70

Телефон: 8 800 600 90 06

Сайт: samara.mamadeti.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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