Идем на футбол Крылья Советов - Ахмат 19 июня. Инструкция, которая поможет избежать проблем

Обратный отсчет до возвращения российского футбола пошел уже, пожалуй, не на дни, а на часы. В грядущую пятницу, 19 июня, на «Самара Арене» состоится поединок 23 тура между «Крыльями Советов» и «Ахматом». Стартовый свиток этого матча прозвучит в 19:00 по самарскому времени.

Примечательно, что именно этот матч станет историческим – ему выпала честь стать первым после возобновления чемпионата страны. Порядка трех месяцев футбол в России был под большим знаком вопроса. Эпидемиологическая обстановка сначала подсказывала функционерам прекратить этот чемпионат, чтобы потом начать новый, но все же окончательное решение было принято – доиграть оставшиеся 8 туров.

Поединок КС - «Ахмат» примечателен еще и тем, что он станет первым для ряда европейских стран, который примет болельщиков. 10% от стадиона «Самара Арена» – это 4321 человека. В это число войдут владельцы абонементов, а также приглашенные на игру врачи.

Итак, давайте по пунктам разберемся, как попасть на стадион, как себя там вести, что с собой брать можно, а чего лучше не стоит.

10% от вместимости «Самара Арены» – это 4321 зрительФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

1. Как купить билет/попасть на стадион?

Самый популярный вопрос, который сейчас задается в социальных сетях самарского клуба. Ответ таков: если вы не владелец абонемента, то почти никак. Нужно запастись терпением. Ваша судьба зависит как раз от тех, кто сезонным пропуском обладает.

Схема такая: до 18 июня владельцы абонементов должны предъявить их в кассу стадиона «Металлург». Взамен эти люди получают четыре билета на оставшиеся четыре игры с четко указанными местами. В том случае, если не все добросовестно к этому отнесутся, а квота в 10% будет не перекрыта, билеты за сутки до матча поступят в свободную продажу. Мониторьте, друзья!

2. Какой будет рассадка на стадионе?

Рассадка будет согласно эпидемиологическим нормам – 1,5-2 метра дистанции. То есть если вы решите пойти на матч с другом/подругой, то сидеть на соседних местах не получится. Собственно, места, указанные на билете, уже будут с расчетом расстояния между болельщиками. Занять другие места не получится – они будут обтянуты лентой, а также бдительные стюарды будут контролировать ситуацию.

3. Какие средства индивидуальной защиты нужно брать?

Маски и перчатки. Таково требование. Ранее представители клуба говорили, что средства индивидуальной защиты будут выдаваться на стадионе, но мы вам рекомендуем перестраховаться – возьмите это все с собой.

4. Когда приходить на стадион?

Болельщикам настоятельно рекомендуют приходить на «Самара Арену» заранее. Для прохода будут открыты 2, 3, 4 входы (или как еще их называют GATE). Запуск болельщиков ожидается за 1,5 часа до начала матча, то есть в 17:30. Соблюдайте дистанцию на входе. Но не волнуйтесь, персонал стадиона вам в случае чего поможет и подскажет, как быть.

5. Почему могут не пустить на стадион?

Во-первых, конечно, в том случае, если нет билета. Также – отказ или отсутствие средств индивидуальной защиты. Правила есть правила, друзья. Но есть еще один важный момент: на входе вам будут измерять температуру. В том случае, если градусник покажет, что ваше тело разогрелось выше, чем 37 градусов – на стадион вас не пустят. Отнеситесь с пониманием и выздоравливайте.

6. Можно ли брать с собой еду/воду?

Еда под запретом. Совсем. На стадионе будут организованы точки продажи воды. Не беремся утверждать, но раньше доступ на арену разрешался, если тара, куда налита вода, не превышает тару в 0,5 литра. В общем-то, главное, что нужно запомнить – поесть следует перед матчем. Питание на стадионе под табу.

Фанаты будут находится в 1,5-2 метрах друг от другаФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Вот, собственно, и все. Берегите себя, болейте за любимую команду. Футбол возвращается и это, как нам кажется, очень даже хорошо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Игроки «Крыльев Советов» сыграют в футболках с надписью «Спасибо врачам!»

Клуб пригласит медиков на поединок, а также проведет для них ряд акций (подробности)