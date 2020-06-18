2020-06-18T17:16:41+03:00
Общество

"У нас безопаснее, чем в автобусе": самарские рестораторы требуют открыть хотя бы летние веранды

Управляющие, повара, официанты просят власти пойти навстречу сфере общепита и не позволить заведениям разориться окончательно
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В ресторанах и кафе очень ждут возможности принимать гостейВ ресторанах и кафе очень ждут возможности принимать гостейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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"Многие рестораны могут просто не открыться"

Самарские рестораторы обратились с открытым письмом к губернатору Дмитрию Азарову. Последним постановлением глава региона разрешил работать торговым центрам и магазинам, прогулочным теплоходикам. А вот рестораны и кафе до сих пор не могут открыть даже летние веранды на свежем воздухе. И этот факт вызвал у представителей сферы общепита обоснованное негодование. Более того, эти предприятия столкнулись с серьезными экономическими проблемами.

- Не менее 40% предприятий общепита сейчас не в состоянии выплачивать заработную плату, производить отчисления в социальные фонды, выполнять прочие обязательства. Это в ближайшее время приведет к массовым сокращением персонала. А многие предприятия в уже просто не откроются, - говорится в письме, под которым поставили свои подписи десятки человек (есть в распоряжении редакции).

Глава ассоциации рестораторов Алексей Бобков рассказал корреспонденту КП-Самара, что сегодня рестораторы уже вынуждены кричать о своих проблемах.

- Мы не опаснее переполненных общественных автобусов, очередей около Макдональдса, гуляющих по набережной больших компаний. В заведениях общепита всегда соблюдали требования санитарной безопасности, где, если не у нас. Ну неужели крупные рестораторы, вроде владельцев "Трех оленей", "Перччини" и так далее не способны отвечать за безопасность гостей? У нас в прошлые годы даже случаи заболеваний другими "антисанитарными" болезнями были единичными и не касались крупных заведений. Почему именно сейчас нас посчитали самыми опасными - непонятно. Мы предлагаем варианты безопасной рассадки и так далее. Но сейчас это очень важно. И это позволит удержать людей от посещения "подпольных"заведений, где уж точно никто не следит за санитарными нормами, - рассказал Алексей Бобков.

"Мы готовы залить все антисептиками"

ostroukhov_aostroukhov_a
Я шеф-повар ресторана @chipolucho . Я больше не хочу молчать!!! Текущая ситуация в городе Не справедлива по отношению к кафе, ресторанам и барам. Нам не дают работать даже в формате летних веранд! Что на секундочку намного безопаснее общественного транспорта, пляжей, супермаркет и.т.д. Я и моя команда хотим работать!!!! А гости ждут открытий наших заведений, тысячи звонков и сообщений мы получаем с вопросом: Когда? В моём ресторане более 50 сотрудников, которые живут своим делом! Но они сидят дома.... Каждый день, мой ресторан проходит аудит чистоты по кухне и зала! Мы гарантируем безопасность и знаем об ответственности за гостей и готовы на себя ее взять! Дмитрий Игоревич @azarov.life , #откройтересторанысамары мы вас не подведём !!!!!
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Сейчас рестораторы предлагают разрешить открыть хотя бы летние веранды. Это поможет хоть немного выправить экономику. У заведений сейчас большой объем кредитов, а получить помощь от государства тяжело - ведь для субсидий нужно не увольнять ни одного сотрудника.

- Нам не разрешают работать даже в формате летних веранд, хотя это намного безопаснее, чем общественный транспорт, супермаркеты, МФЦ, пляжи и другое, - пишет свою позицию управляющий кофейни Carrie — кофе и десерты Константин Аникин.

В самом деле, город уже давно не напоминает место, где боятся коронавируса. Пляжи переполнены, в парках люди гуляют толпами, знающие самарцы обмениваются адресами подполно открытых кафешек, о которых не знает якобы никто. В это же время законопослушные , крупные рестораны и кафе, которые дотошно соблюдают санитарные правила могут работать только на доставку.

- У меня в ресторане соблюдены все нормы. Мы готовы соблюдать все требования , которые требует Роспотребнадзор. Мы готовы работать 12 часов в маске и перчатках, мы готовы облить себя и влить в себя антисептик. Но нам не разрешают, - удивляется представительница ресторана "Хачапури" Маргарита Долгих.

Поддержать могут все

katrin_samarakatrin_samara
#перчини#перчинисамара#ресторанперчини#перчиникосмопорт# Я повар ресторана , и больше я не буду молчать! К сожалению, ситуация с ресторанами, кафе и барами к моём городе крайне несправедлива. Нам не разрешают работать даже в формате летних веранд, хотя это намного безопаснее, чем общественный транспорт, супермаркеты, МФЦ, пляжи и другое. Москва, Казань, Ульяновск,Уфа это понимают и снимают ограничения. Я хочу и готов радовать своих гостей и гарантировать безопасность моей работы. В моей команде трудятся 30 поваров, у большинства есть семьи. Все они третий месяц не имеют возможности работать, платить за кредиты и нормально жить. Самые популярные сообщения в моих мессенджерах сейчас это есть новости? , ну что, когда? и почему у них да, а у нас нет?! . Я хочу задать такой же вопрос вам, @azarov.life. По отношению к жителям Самары это несправедливо, мы любим свой город и готовы принимать гостей с полным пониманием ответственности. Каждый день без работы испытание для меня, моей команды и всего города. Подписчики и все, кому не всё равно! Присоединяйтесь к флешмобу, задавайте вопрос правительству, только вместе мы добъёмся справедливости! #откройтересторанысамары#
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Участники флешмоба напоминают, что команды ресторанов и кафе сидят без заработка уже три месяца. А ведь сотрудникам так же нужно содержать семьи, платить за коммунальные услуги или за съемное жилье.

- Сначала я вполне поддерживал решение - везде все закрыто, по всей стране, но сейчас я перестал понимать, что происходит. И не могу понять, почему потная толпа в транспорте, которая дышит друг на друга и чихает - это менее опасно, чем столики на расстоянии в полтора метра друг от друга на свежем воздухе. Ну а про санитарную безопасность на кухне я и говорить не буду - к нам жесткие требования Роспотребнадзора были всегда, получается что же, никто не уверен, что их будут соблюдать? - возмущается самарский повар Дмитрий, который как раз и остался без работы.

Рестораторы и сотрудники всех заведений общепита Самары предлагают всем горожанам присоединиться к флешмобу и разместить в инстаграме обращение к губернатору с хештегом #откройтересторанысамары.

По закону, кафе и рестораны могут открыться только на третьем этапе снятия ограничения, Самарская область же сейчас вступила только на второй. Однако, в ряде регионов уже смягчают условия работы общепита. В Краснодарском крае рестораны открывают с 21 июня, в Уфе кае работают уже несколько недель, открыты кафетерии и в Ульяновске. Напомним, что в Самаре на данный момент ограничение в работе кафе и ресторанов продлили до 25 июня. Сотрудникам сферы общепита очень хочется, чтобы эта дата стала началом новой жизни в открытых кафе. Но решение за Роспотребнадзором.

ИСТОЧНИК KP.RU

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